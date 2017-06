Ny leder i teater

Levanger Nye Teater gjennomførte sitt årsmøte 6. juni, og der ble det foretatt valg av nytt styre.

Solveig Salthammer Kolaas tar over som ny leder. De øvrige medlemmene i styret er Hilde Brørs (nestleder), Randi Sæther Karlsen (sekretær), Kjellaug Sandnes (kasserer), Jostein Grande, Per Arne Eriksen og Odd Magne Bakken.

I årsmeldingen for teateret meldes følgende: 2016 var et svært positivt og vellykket, hektisk og innholdsrikt år for Levanger Nye Teater, et merkeår med fullt fokus på vår kjempesatsing Ronja Røverdatter. Styret takker både unge og voksne for godt teaterarbeid, samarbeid og dugnadsinnsats i 2016. Det nye styret vil samtidig takke avtroppende styre for solid arbeid over mange år.