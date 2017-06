Storslagne konserter i gågata og i Sjøparken

Konserten var viet marsjer. Først ute var Levanger Musikkforening som gjennomførte 1. ste avdeling med vanlig bravur. Siden Oscar Borg er regnet som Norges marsjkonge og er grunnleggeren av Tistedalens Musikforening var det naturlig at de åpnet med to Oscar Borg-marsjer og fortsatte med to svenske marsjer.

Halden og Tistedalen ligger nære grensen til Sverige så der er kontakten i orden. Vi er bortskjemte med fine korps her i Levanger, men vi må likevel si at Tistedalens Musikforening tok pusten fra oss med sin presisjon og velklang. Dirigenten må ha en stor del av æren. Han dirigerte tydelig og bestemt og var i tillegg en glimrende konferansier.

Ikke før var konserten over i gågata før det var «full rulle» igjen i Sjøparken.

Konserten startet med et fellesnummer for alle tre korpsene, dirigert av Hilde Sand. Åsen Hornmusikklag kom til der, sammen med Levanger Musikkforening og Tistedalens Musikforening.

For undertegnede var Åsen Hornmusikklag et nytt bekjentskap, men jeg synes at de og dirigenten gjorde meget godt fra seg. I tillegg til fellesnumrene hadde hvert korps sin avdeling i konserten. Fellesnumrene hang fint sammen, og det er ingen selvfølge, men Hilde Sand var voksen for jobben og det låt fint.

I en egen avdeling spilte Levanger Musikkforening og Åsen Hornmusikklag 4 fellesnummer, blant annet Gladiatorenes inntogsmarsj og en komposisjon av Levangermusikeren Erling Roy Christiansen, arrangert av Trond Kolaas.

Jeg fikk ikke tak i tittelen, men jeg tror ikke at Trond Kolaas ville ha spandert arrangement på noe dritt. Du verden så mye musikk, og så fin musikk. Valdresmarsjen er rene nasjonalsangen for meg.

Ole Kristian Salater