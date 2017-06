Fikk Heddapris

I vår, under «Brødrene Karamasov» – en av Trøndelag teaters oppsetninger, spilte Hildegunn Eggen rollen som Fjodor Karamasov. For den prestasjonen ble hun for litt siden nominert til Heddaprisen, som deles ut årlig for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst.

Eggen ble nominert i kategorien «beste kvinnelige medspiller», sammen med Gisken Armand og Andrine Sæther. Søndag kveld ble Heddaprisene delt ut, og Hildegunn vant!

I juryens begrunnelse het det blant annet:

«Årets kvinnelige medspiller har gjennom en årrekke vist seg som en glimrende medspiller. Hun har et sterkt nærvær på scenen. I dette stykket har hun lagt det feminine til side, og med et gjennomført maskulint grep og de store detaljene briljerer hun.»

I takketalen sin, gjengitt på Adressa.no , fortalte Eggen hvilken ære det var å få tildelt prisen, både for henne, stykket, og Trøndelag teater.

- Tusen takk, og aller mest takk til mine medspillere i Brødrene Karamasov, tusen takk også til alle jeg har glemt. Jeg er overveldet, skal hun ha avsluttet talen med, ifølge Adressa.