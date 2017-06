Uforglemmelig tur til Finland

Den 15. Nordiske Musikkfestival ble arrangert i Salo iFinland 9.-11. juni. De 4 vennskapsbyene Salo (F), Varde (DK), Kramfors (S) og Levanger har siden 1988 møttes annenhvert år. Om 2 år er Levanger arrangør igjen, for 4. gang.

Uforglemmelig tur

24 elever, lærere og foreldre dro med Brustad-buss, via Stockholm og Silja Line-båt til Finland, med instrumenter, sangere og dansere i bagasjerom og seter. Det ble en uforglemmelig tur, med mange opptredener, felles workshops, avslutningskonsert og finsk finvær. Tradisjonen tro hadde vertskapet lagt opp til felles overnattingssted og måltider for å bli mest mulig kjent. Mange nye navn og telefonnummer er notert og kontakten over landegrensene vil sikkert vedvare i måneder og år.

Opptrådte flere steder

I anledning 100-årsfeiringen av et fritt Finland var det sendt ut noter og tekster på flere finske fellesarrangementer. Disse ble innøvd under ledelse av finske workshopledere og fremført under avslutningskonserten i torg-parken i Salo. Treblåsere, messingblåsere, fiolinister, cellister, slagverkere, trekkspillere, pianister, sangere og dansere fremførte den kjente Satumaa og Letkis(-polka) med stor overbevisning.

De norske elevene og lærere opptrådte også ved aldersheimer, torgscene, shoppingsenter, kunstmuseum og bysal sammen med grupper fra de andre land. Et tett og intensivt program gav alle deltakere rikelig mulighet til å fremføre sine danser, sanglige og musikalske repertoar.

Levanger 2019

Ved de tre tidligere vertskapsårene har Kulturskolen i Levanger fulgt omtrent samme opplegg som de andre vennskapsarrangørene, bortsett fra at det ble satset ekstra friskt på to sentrale bestillingsverk. Verker av Carl Armfeldt (F) og Asgeir Skrove ble da fremført i Festiviteten, forsterket av lokale musikere fra bl.a. Frol Symfoniorkester. Årets festival gav ny inspirasjon og nye ideer. Vi gleder oss til å ta fatt på planleggingen av den 16. Nordiske Musikkfestival, som allerede er tidfestet til medio juni 2019.