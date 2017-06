– Alltid stas med besøk hjemmefra

Kultur

Ytterøy skolekorps besøkte Stortinget torsdag kveld, og ble tatt imot av sambygding, tidligere korpsdirigent og stortingsrepresentant Arild Grande (A).

–Det er alltid stas å ta imot folk hjemmefra, og ekstra hyggelig når det er et korps som jeg tidligere har dirigert, forteller Grande som selv tar sankthansfeiringen i helga hjemme i Levanger. Korpsmusikerne reiste sørover i buss, og Stortinget var følgelig noe av det første de stiftet nærmere bekjentskap ned etter å ha ankommet hovedstaden. Egentlig hadde Stortinget sin siste møtedag onsdag, men når det kommer besøk fra Ytterøy åpnes selvsagt dørene.

–Vaktene sto klare foran hovedinngangen og tok varmt imot korpset. Vi tok en rask omvisning i vandrehallen, stortingshallen, vi så på eidsvollforsamlingen og snakket litt om selve bygningen, om jobben vi gjør på Stortinget og litt om det som har skjedd opp gjennom åra. En god anledning til å snakke om demokratiet, forteller gaid, Arild Grande. Etter omvisningen, spanderte hans egen stortingsgruppe pizza og brus på besøket.

–Det er noen begrensninger knyttet til bildetaking i stortingssalen, men vi måtte jo få til noe der også, tilføyer Grande. Dermed ble det ble det knipsing blant annet i og rundt talerstol.

Under oslooppholdet besøker Ytterøy skolekorps flere steder, deriblant Tusenfryd. Lørdag står operaen for tur, og her blir det også en opptreden på taket. Arild Grande dirigerte selv korpset i flere år rundt årtusenskiftet.

–Det er artig at de har med instrumentene. Å opptre i det offentlige rom fanger oppmerksomheten, det gjør folk glade, sier han. Og gjør det klart:

–Ytterøy skolekorps holder høy kvalitet.