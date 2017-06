Rekordbesøk på rekordtid

Kultur

I det sommeren er i ferd med å slå inn for fullt, passerer I skyggen av oljeeventyret 5.000 besøkende ved Nordisk Film Kino i Verdal.

Det er mest sett i år, og selv om det kan komme populære filmer resten av året, skal de være gode for å gå forbi den lokale filmen. Besøkstallet for Marte Hallems film stopper heller ikke her.

– Filmen fortsetter å gå inn i juli måned, og strek settes ikke på lenge ennå, sier kinosjef Eli Røthe.

Topp ti

Med over 5.000 publikummere innehar I skyggen av oljeeventyret nå niendeplassen på lista over de best besøkte filmene siden nykinoen i Verdal åpnet i 2003. James Bond-filmen Skyfall fra 2012 er nå passert.

Avatar, som hadde premiere i 2009 troner soleklart på toppen med over 10.000 solgte billetter, mens Jul i Flåklypa fra 2013 er nummer to på lista med knappe 6.500.

Kanskje er den innen rekkevidde for den sterke filmen om ungdomsmiljøet i Verdal på 1990-tallet, i hvert fall er Bølgen fra 2015 det med sine litt i underkant av 5.800 besøkende.

Flere norgespremierer

Selv om det nå er sommer, tror kinosjefen på gode besøkstall fremover. Verdal kino har flere norgespremierer i juli. Den sjuende vises Spiderman: Homecoming for første gang, mens det er premie for War for the planet of the apes onsdag 12. juli og Dunkirk - med handling fra andre verdenskrig - den 19. juli.