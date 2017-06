200 år med Vinne kirke skal feires

Kultur

Vinne sokneråd har søkt Verdal kommune om 20 000 kroner til markering av Vinne kirkes 200-årsjubileum.

Den store jubileumsmarkeringen blir søndag 24. september, selv om jubileet markeres gjennom hele året.

«Jubileumsfeiringa er eit stort økonomisk løft for soknerådet og vi søker med dette Verdal kommune v/kulturetaten om økonomisk støtte.», står det i søknaden til Kulturtjenesten i Verdal kommune.

Den 24. september blir det gudstjeneste, mat og senere konsert. Biskopen er blant de inviterte.

En større satsing i forbindelse med jubileet er et hefte som forteller kirkas gamle og nye historie. Et bestillingsverk av musiker Gjermund Larsen skal også framføres under konserten.