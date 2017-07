Feirer bursdag i Borggården

Kultur

Bandet har gjennom de siste årene sunget seg inn i folks hjerter med sanger som «Puppan te pappa» og «Kyssing e hæsli».

I år feirer de 10-årsjubileum med ny plateutgivelse, og 25. juli blir det familiekonsert. Den har fått navnet Verdens Beste Bursdag.

–Gamle og nye sanger står på programmet, og kanskje blir det noen overraskelser, antyder frontfigur Rasmus Rohde.

Bandet har tidligere gitt ut fire kritikerroste barneplater. De har mottatt to Spellemannspriser og flere av sangene har blitt til teaterstykker. Puppan te pappa på Trøndelag Teater i 2014 og Snø-hula på Nord-Trøndelag Teater i 2016.

Rasmus og Verdens Beste Band er et kritikerrost og prisbelønnet band fra Trondheim. Bandet har solgt godt over 20. 000 barneplater, turnert Norge rundt, laget mengder av barne-tv-musikk for NRK SUPER, egen musikal på Trøndelag Teaters hovedscene og moderne barnehiter som «Puppan te pappa» og «Kosinus-sangen»

I 2017 består Verdens Beste Band av Erlend Smalås, Kriss Stemland og Rasmus Rohde.