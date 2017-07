Inviterer til konsert i egen hage

Kultur

Torsdag 20. juli inviterer Marthe Hallem til hagekonsert hjemme på Tvistvold. Med seg har hun to flinke musikere og familie som bistår med servering.

–Det er lenge siden jeg har hatt konsert med eget materiale nå, så det gleder jeg meg til. Jeg har plass til mange i hagen, og kan love vakker utsikt og koselige omgivelser, sier Hallem i en pressemelding.

Marte og søster Line pleier å ha en konsert under Olsok som heter Haugtussan i Hallemsmarka. I år blir det ikke noen Haugtuss-konsert, men isteden intimkonsert med verandaen som scene og hagen som amfi.

–Under Haugtussan pleier vi å ha vakker utsikt utover Leksdalsvannet. Jeg kan love at fjorden og utløpet av Verdalselva er et like fint skue på sommerstid, sier Hallem videre.

Det blir mest eget materiale på konserten.

–Jeg har jo etter hvert laget en del musikk både for teaterstykker og til mine ulike album. Ikke alle låtene har kommet med på platene, men kanskje blir noen av dem med på konserten, sier Marte.

Med seg på veranda-scenen har hun Sverre Bjarne Inndal på gitar. Han har også lovt Hallem at han muligens drar opp fiolinen på ei låt eller to. Bjørn Ola Ramfjord Johansen spiller både gitar, bass, pedalsteal og elpiano, og vil hantere litt ulike instrument også denne kvelden. Både Sverre Bjarne og Bjørn Ola har begge spilt i bandet til Marte flere år tidligere. Sverre Bjarne er låtskriver og gitarist i Sjuende far i huset. Bjørn Ola er musiker for ulike artister rundt omkring i Trøndelag, og har blant annet spilt i bandene til Sigurd Julius og Charlotte Audestad.