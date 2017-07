Meløy rydder opp i skolten

Kultur

Det er mange seriøse innslag og kulturelt alvor under Olsokdagene. Derfor er det også hvert år på en av kveldene et stort programinnslag av det humoristiske slaget. Dette går under navnet «Spinnvilt».

Årets lattersalver skal skuespiller og teksforfatter Marianne Meløy bidra til. Det gjør hun med «Bunnlinja», en kritiker-rost forestilling, som har hatt flere seiersrunder på Trøndelag Teater.

I forestillingen slenger Meløy rundt på et begrep som økonomene så langt har hatt førsterett på. I en fabulerende forestilling tar skuespilleren en storopprydning i skolten.

–Det er bunnlinja som gjelder er vi blitt fortalt. Men hvor er den, egentlig? Ligger den kanskje ute på kontinentalsokkelen et sted, eller er den rett og slett inne hodene våre? Hva skjer når man selv går konkurs i hodet? spør Meløy.

Marianne Meløy vet heller ikke hvor den er – eller hva den er. Men kanskje kan grunnleggende misforståelser gi nyttig dumskap i kunnskapssamfunnet?

Siden 1996 har Meløy vært tilknyttet Trøndelag Teater som skuespiller. Hun er også fast kåsør i Norgesglasset på NRK P1.

I 2013 gjestet duoen Brøløy med Marianne Meløy og komponist/pianist Trygve Brøske Stiklestad med suksessforestillingen «Stemt.»