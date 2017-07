Ankommer konserten med stil - flyr bassisten inn med helikopter

Kultur

- Bassisten vår Bjørnar Hermann er på en annen konsert i Brønnøysund i helga, og da ble det litt vanskelig å komme seg hjem i rett tid. Derfor har han ordnet det slik at et helikopter kommer og flyr han til Verdal på lørdag. Så nå rekker han i alle fall å bli med på konserten, sier et av bandmedlemmene, Torfinn Hofstad, til Innherred.

Blir det landing midt i bakgården?

- He,he, det hadde vært stilig, men jeg tror nok ikke vi får til det, sier Hofstad.

- Kommer alltid i mål

I helgen skal fjorårets store suksess gjentas når «Norsk på norsk» inntar bakgården til utestedet Talia i Verdal sentrum. Bandet bestående av Odd Martin Valsø Nestvold, Peter Tromsdal, Bjørnar Hermann, Fredrik Haugen, Thomas Anfinnes og Torfinn Hofstad, ble satt sammen for anledningen i fjor, og nå er de klare for nok en kveld med norske slagere.

- Det var veldig populært i fjor, og det hadde vi egentlig ikke forventet. Det var god stemning blant publikum og det ble solgt mange billetter. Så nå håper vi på samme tendens i år, sier Hofstad.

I fjor ble 450 billetter lagt ut for salg, og utover de sene kveldstimene var det kø for å komme inn på konserten. Hofstad sier han ikke har helt oversikt over hvor mange billetter som er solgt på nåværende tidspunkt, men påpeker at de ligger i rute med fjorårets arrangement.

Selv om de fleste av medlemmene har egne band og prosjekt utenom «Norsk på norsk», har de fått til noen øvinger sammen.

- Vi skulle gjerne ha øvd mer, men det er vanskelig å få logistikken til å gå opp når man er seks medlemmer i bandet. Vi øvde i går og dagen før det, så jeg tror vi er i rute. Vi kommer alltid i mål, sier Hofstad.

Ligger an til sol

Hofstad forteller at det blir mange av de samme låtene som i fjor under konserten lørdag kveld, deriblant sanger fra Anders Jektvik, DDE, Åge Aleksandersen, Di Derre, Øystein Sunde, Odd Nordstoga, Vamp og Hellbillies.

Hvis man skal tro værmeldingen, ligger det også an til en solfylt kveld for festdeltakerne på Talia.

- Det er jo veldig bra om det blir fint vær, men det ser ut som folk stiller opp likevel. Det så vi også under Solen i ögonen i helgen, sier han.