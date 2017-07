Den skal tidlig krøkes…

Kultur

På Barnas speldager får ungene øvd seg på ulike elementer innenfor teaterverdenen, blant annet sang, stemmebruk, fortellergrep og dans.

Museumsformidler Lars Børre Hallem ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Han over et lærerikt og artig teaterverksted.

- Vi er veldig glade for at vi i år for første gang har med oss Helga Haga og Mathias Melsæter Rydjord som instruktører.

Erfarent tospann

Helga Haga er skuespiller og sanger fra Verdal. Hun er utdannet innen musikkteater ved

Bårdar akademiet i Oslo og Guidford school of Acting i England. Hun har lang erfaring fra å jobbe med barn og teater både gjennom Gårdimillom, oppsetninger på Tindved Familieteater og sin egen sommerskole på Lyng Kulturgård.

Mathias Melsæter Rydjord er fra Kleive i Møre og Romsdal og er utdannet fra Teaterhøgskolen Nord Universitet. Rydjord har også danset konkurransedans på høyt internasjonalt nivå fra 2003-2011. Han har sammen med Helga også jobbet med barn og teater.

Jobber fram forestilling

I løpet av verkstedet, jobbes det frem ei lita, spinnvill forestilling som vises fram for foreldre, besteforeldre og annet interessert publikum ved gravhaugen bak langhuset på middelaldergården Stiklastadir den 27.juli. Alle som er med på Barnas Speldager får hver sin rolle i denne forestillinga.

Får møte skuespillere

Som en del av verkstedet, får barna også se Spelet om Heilag Olav, møte noen av skuespillerne, være med på hæroppstilling og føle på stemningen backstage før spelforestillinga.