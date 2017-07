Både musikere og værforhold i storslag

Kultur

I nydelig sommervær holdt Sjuende far i huset konsert på Stiklestad i går, lørdag, på scenen utenfor Restaurant Skalden. Arrangementet ble kalt Sjuende far i storslag , og dette er andre år på rad de arrangerer konsert like før olsok. Bandet spilte sanger fra alle deres tre studioalbum, og mellom 350 og 400 skal ha tatt turen, ifølge Sjuende far-bassist Tor Espen Indahl.

– Det var fint vær og veldig god stemning, kan Indahl fortelle.

Han anslår at arenaen kan romme opptil 700–800 mennesker på det meste.

– Er dere fornøyd med antallet som kom?

– Det er noe vi ikke styrer så mye med, akkurat hvor mange som kommer. Det viktigste for oss er at de som kommer blir fornøyde. Vi skal yte vårt beste uansett, vi. Det er grunnpilaren vår, svarer Indahl.

Tror det er lege for tradisjon

Sjuende far har lyst til å gjøre tradisjon ut av pre-olsok-konserten, noe de uttalte allerede i fjor.

– Det er god stemning rundt olsok, vet du. Og vi har jo et fint uteområde der oppe, og flotte omgivelser for en konsert, mener Indahl.

Selv om været var litt verre i fjor, og det kom noen regndråper, var det omtrent samme oppmøte på festen da også. Om sommerkonserten viser seg å bli et en mangeårig tradisjon, blir det deres andre i hjembygda. De arrangerer også en konsert hvert år før jul.

– Olsok er jo også en tid på året når mange utflytta verdalinger er hjemme på ferie, så det kan hende det lar seg gjøre å etablere en lignende tradisjon som før jul. Jeg tror ikke vi bruker oss opp på hjemmebane selv om vi skulle gjøre to faste konserter i året i stedet for én. Omgivelsene blir jo også helt annerledes der oppe, begrunnet Sverre Bjarne Inndal til Innherred.no før olsok-konserten i fjor.