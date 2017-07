Kultur

Fredag kveld var det igjen duket for Verdal Teaterlag sin stolte tradisjon, Visekveld.

I feiret arrangementet 10 år og dette ble markert med et strålende show.

- Kvelden ble så bra! Jeg tør å si at dette nok var sommerens beste visekveld, faktisk sommerens mest sjarmerende kveld generelt, fortalte Elin Wist Holmen.

Hun hadde mye av ansvaret for arrangementet, men vil ikke ta på seg æren for at kvelden ble så bra som den faktisk ble.

- Jeg vil skryte av alle som bidro til å gjøre kvelden perfekt. Alle amatøraktørene og de profesjonelle ga virkelig mye av seg selv på scenen. I tillegg var det ekstra gøy at det kom 450 knalltrivelige publikummere. Talia var også en helt perfekt arena for visekvelden. De la alt til rette for at kvelden gikk på skinner.

Selv om arrangementet var døpt Visekveld 2017 var det også flere andre opptredener på scenen i løpet av kvelden. Dette er vel noe en kan forvente når et teaterlag arrangerer noe, spesielt når teaterlaget heter Verdal Teaterlag.

- Visekvelden har vært et fast arrangement i 10 år. Vi begynte helt nedpå jorda og har arrangert kvelden på flere forskjellige måter, men vi skal absolutt ikke tjene penger på dette, det er slettes ikke formålet. Visekveld 2017 var en del av olsokprogrammet i år, noe som gjorde at vi fikk besøk av flere av de profesjonelle aktørene fra Spelet om Heilag Olav, det var virkelig bra!

Det så ut som alle i publikum koste seg og nøt alle innslagene fra de meget talentfulle aktørene på scenen.

- Jeg vil spesielt trekke frem prestasjonen til Edvard Haugskott Pettersen. Den unge mannen hadde aldri sunget på scenen før, men han gikk fryktløs opp på scenen og leverte en helt super opptreden. I tillegg vil jeg gi ekstra skryt til Tor Haugmark som har vært med i teaterlaget helt siden oppstarten og var kveldens konferansier.

Styret i teaterlaget hadde brukt hele uken på å legge til rette for en perfekt helaften. De fikk virkelig lønn for strevet. Nå gjenstår det bare å se hvordan 11-årsjubileumet skal markeres neste år. En ting er sikkert: Visekvelden er kommet for å bli!

Bilder fra kvelden finner du i galleriet i toppen av saken.