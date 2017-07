Imponert over Olsok og Lippestad

Kultur

- Vi skulle ha vært her flere dager, men dessverre reiser vi i morgen. Men det har vært helt fantastisk å få oppleve Olsok og Stiklestad, sier Eva Tove Fuglestveit. Hun har reist fra Byremo i Vest-Agder med bobil sammen med datteren Gry Fuglestveit Bløchlinger til Stiklestad for å oppleve Olsokdagene på nært hold. Og arrangementet har ikke skuffet.

- Det har vært helt fantastisk, sier Gry Fuglestveit Bløchlinger og sier at hun lot seg imponere over refleksjonene til Olsokprofil Geir Lippestad under seansen mellom Lippestad og Anne Grosvold i Borggården onsdag ettermiddag.

Relaterer seg til temaene

Hun kjenner seg igjen i hans tanker og opplevelser rundt det å leve med barn med funksjonshemminger og også det å være politiker.

- Jeg er ordfører i Notodden kommune, så jeg kjenner meg igjen i det han forteller politisk. Samtidig er det godt å høre på en så reflektert person, sier hun før Eva skyter inn:

- Lippestad viser at han også er usikker i blant, og viser at det er faktisk greit. Han viser hvor gode verdier han har, sier hun.

Onsdag kveld er det også premiere på Spelet om Heilag Olav i uteamfiet på Stiklestad. Det blir et naturlig høydepunkt for duoen fra Sørlandet.

- Ja, vi gleder oss utrolig mye til å se spelet for første gang. Det blir svært spennende, sier Gry.

- Relevant tematikk

Terje Sørvik og Hanne Bjørg Sund overvar også seansen med Lippestad i Borggården. Sund mener at det var familieverdiene til Lippestad som imponerte mest.

- Det var uten tvil det som berørte meg mest. Som lærer kjenner jeg igjen følelsen av å jobbe for å skape verdifulle liv for alle, sier hun og legger til:

- Det var et varmt og hjertelig intervju.

Terje Sørvik er for øvrig fylkesråd for regional utvikling, og mener det var et svært godt intervju han bevitnet ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter onsdag.

- Det var veldig bra. Tematikken er svært relevant til det vi kjenner på ved Stiklestad i disse tider. Det er også premissgivende for startgropen av valgkampen, sier han.