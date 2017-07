Imponerte stort i Nord-kjelleren

Kultur

Fredag kveld vartet sju unge musikalspirer opp med en fartsfylt musikalsk opplevelse i øvingslokalet kalt Blackbox i kjelleren ved Nord universitet på Røstad. Konserten viste fram resultatet av en hektisk uke med øving for jentene, som kommer fra Klæbu i sør til Steinkjer i nord.

- De fleste av jentene er vanligvis elever ved Musikalfabrikken, men tilbudet har vært åpent for alle interesserte. Det har vært en skikkelig fin gjeng, som funker veldig bra sammen, sier Enya Lillevik og Michelle Bjerkli, som for første gang har laget musikalworkshopen for trønderske musikalspirer.

Roser elevene

De kan ikke få rost elevene sine nok for innsatsen gjennom uka på Nord og ikke minst for solist- og gruppenumrene under konserten fredag i en fullspekket Blackbox-sal med stolte foreldre og bekjente. Der imponerte samtlige stort, og viste både stemmeprakt og skuespillertalenter med utdrag fra krevende musikaler. Det betyr kjente og kjære musikallåter som «I morgen» fra Annie, «Honey, honey» fra Mamma Mia og ikke minst et imponerende innslag med «On my own» fra Les Miserable.

- Det har vært utrolig morsomt og veldig koselig, og veldig lærerikt, sier Kaja Skogmo Sivertsen (10) fra Levanger, som er en av deltakerne fra 10-12 år på ukeskurset på Røstad.

Gjentar bedriften

Michelle Bjerkli og Enya Lillevik er begge lærere ved Musikalfabrikken i Trondheim, som nå har sommerferie. Det stoppet ikke duoen, som ville etablere et sommertilbud for musikalfrelste barn og unge.

- Vi landet på å arrangere musikalworkshopen her ved Nord universitet, hvor vi begge kjenner mange folk og har jobbet som sanglærere. Og lokalet passer oss helt perfekt, sier Michelle Bjerkli.

Nå går de i gang med å planlegge neste utgave av musikalworkshopen, som de garantert vil gjenta.

- Jeg vil gjerne være med igjen, for Michelle og Enya er ikke minst veldig dyktige instruktører, skyter Rebekka Viken Moe inn.