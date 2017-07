14 tusen så spelet

Kultur

I en pressemelding søndag kveld opplyser Stiklestad Nasjonale Kultursenter at totalt har vel 14 000 publikummere sett årets Spel. Det er på samme nivå som i fjor. Når alle arrangement er opptalt for Olsokdagene er det et besøkstall på 48500 totalt. Dette er 6000 flere besøkende enn i fjor!

- Vi er riktig godt fornøyd med besøket under Olsokdagene på Stiklestad! Det har vært strålende vær og god festivalstemning under hele perioden og dermed også økt besøk av generelt festivalpublikum, økt besøk på markedet knyttet til Stiklastadir og de daglige opplevelsene på Stiklestad, sier direktør Turid Hofstad ifølge pressemeldingen.

Hun mener det har vært en meningsfull festival som med sitt innhold har bidratt svært positivt i vårt videre arbeid mot nasjonaljubileet i 2030.

Stor stas med de lokale aktørene

Hofstad trekker fram flere ting i pressemeldingen. Talerstolprogrammet har holdt meget høy kvalitet og fått svært stor oppmerksomhet. Spelet, under ledelse av regissør Hanne Tømta og musikalsk leder Simon Revholt, framstår som en vakker forestilling hvor musikken underbygger dramatikken på en ypperlig måte.

- Fjorårets store og vellykkede grep i måten Paul Okkenhaugs musikk brukes på og de nyanseringsmulighetene som oppsto gjennom forholdet mellom en solist-trio og stort orkester, er videreutviklet på en slik måte at det skaper god sammenheng i forestillingen. De store koreografiske grepene med en fantastisk solleik er også verdt å nevne.

Årets spelforestilling har en sterk casting av profesjonelle og amatører. Det har vært stor stas å oppleve de tre «lokale» profesjonelle skuespillerne Hanne Skille Reitan (Gudrun), Lavrans Haga (Tormod Kolbrunarskald) og Tore B. Granås(Kvistadbonden), sier Turid Hofstad.

Full Borggård tre ganger

Ifølge SNK har publikum tatt imot programmet innenfor «Talerstolen Stiklestad» på svært engasjerende måte.

- Ekstra gledelig er det at vi har fylt Borggården hele tre ganger. To ganger med Årets olsokprofil, Geir Lippestad, både samtaleprogram og foredrag, samt samtaleprogram med Åsne Seierstad og og Anne Grosvold, sier Turid Hofstad. Hun trekker også fram Ungdommens talerstol som et nytt konsept for årets festival, som vi vil jobbe videre for å utvikle i årene framover.

Årets Olsokutstilling med Lars Elling har vakt stor begeistring, og svært mange har latt seg inspirere av hans utstilling i leidangsgalleriet. Et variert kulturprogram har nådd ut til et strålende stiklestadpublikum.

- Vi vil berømme den store frivilligheten og alle som har bidratt til å gjennomføre årets spel og olsokdager på en utmerket måte. Uten de frivilliges kompetanse og løsningsorientering hadde ikke dette vært mulig å gjennomføre , sier Hofstad i pressemeldingen.