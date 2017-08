Cirka 1.800 så CC Cowboys rocke Levanger

Kultur

Torgfesten lørdag kveld ble en stemningsfull avslutning på martnasuken i Levanger. På festen spilte først CC Cowboys og deretter Magnus Hestegrei på den store torgscenen.

- Vi har fått gode tilbakemeldinger fra politi, vakthold, publikum og andre. Både lyd, lys, teknikk, inngangspartiene og serveringen fungerte veldig godt. Det er viktig å skape et godt helhetsinntrykk for de som er der, og det ble absolutt et vellykket arrangement, sier leder i Levanger Vel, Thomas Selseth.

Takker publikum

Han sender en takk til alle som møtte opp og bidro til torgfesten.

- Jeg gir honnør til alle som møter opp og skaper en fin festkveld, sier han og legger til at de foreløpige tellingene viser cirka 1.800 publikummere på årets torgfest. Det er imidlertid før alle tall er summert fra Kultar.

- Det er vanskelig å sette et bestemt mål, men vi vet hva vi omtrent må ha for å få budsjettet til å gå rundt. Vi når nok det, og jeg tror ikke vi går i minus. Men det viktigste for oss er å skape en god konsertopplevelse for folk, og å tilby flere band. Det lykkes vi med i aller høyeste grad, og vi har fått gode tilbakemeldinger på det, sier Selseth.

Jobber med 2018-booking

- Hva har dere planlagt for neste års torgfest?

- Vi har begynt planleggingen, og vi har fått noen forslag. Men vi har ikke booket band ennå, og det er for tidlig å lansere noe offentlig. Men arbeidet med neste års torgfest starter nå. Ut over det er det alltid små detaljer som kan endres for å skape endra bedre arrangement, selv om det meste peker i riktig retning, sier styrelederen.