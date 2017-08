Får skryt i riksdekkende avis

Kultur

Ekteparet som står bak Vatn bistro i Åsen får svært god omtale i Dagens Næringslivs livsstilsmagasin D2.

Vanskelig å finne, men lett å like, konkluderer D2 i sin omtale av restauranten som ligger i en gammel betongbunker like ved Hammervatnets bredd i Åsen. Magasinet skriver at Vatn Bistro ligger så godt gjemt i skogen at eierne vurderer belønning til dem som finner fram.

–Folk som finner fram hit, burde strengt tatt fått dessert i belønning, sier Vidar Dahl til magasinet D2 som publiserte sin omtale av Vatn Bistro torsdag 3. august.

–All fornuft tilsier at vi burde ha skiltet bedre. Men dukker det opp 200 her, vil både gjester og vi ikke få en god opplevelse. Vi kan godt være den lille, hemmelige perlen, tilføyer han.

Det er ekteparet Vidar Dahl og Inger Johanne Todal Morset som står bak etableringen. Som for øvrig også har et «kulturspinneri» med seg ved siden av bistro-foretaket. Det siste halvåret er det nok likevel restaurantvirksomheten som det har vært mest oppmerksomhet rundt, også fra vertsskapets side.

– Vi bare åpnet, vi Vil du overnatte, får du utdelt både håndkle og ørepropper

Innherred besøkte stedet i slutten av mars i år. Den gang forklarte Dahl og Morset at bistroen formes fra dag til dag, og at kulturspinneriet neppe heller aldri blir «ferdig» formet.

–Vi mener at vegen blir til mens vi går. Vi har vår egenart. Det tror vi det er grunnlag for, oppsummerte de til lokalavisa.