Det ser ut som om det var en riktig avgjørelse

Tidligere i dag kom beskjeden om at Verdal IL har valgt å avlyse konserten med Åge Aleksandersen i Folkeparken lørdag kveld.

Åge Aleksandersen svikter imidlertid ikke sitt kjære Verdal, og kommer tilbake 2. september i stedet for å holde sin tradisjonsrike Trønder-Rock-konsert.

Med 14.000 lesere på den saken satser vi på at alle nå har fått med seg avlysningen.

Inne i varmen

Etter at Åge Aleksandersen hadde gått av scenen rundt midnatt var det meningen at Magnus Hestegrei skulle spille på den andre scenen i Folkeparken i kveld.

Han tar istedet turen til utestedet Talia i Verdal sentrum.

– Der blir det oppholdsvær, god temperatur og godt trøkk, lover Hestegrei etter spontanflyttingen.

CC

Det betyr at det blir inngangspenger (kort) på Talia i kveld, etter at den opprinnelige planen var fri entre og Åge-slagere på platesnurren.

– Det var før Magnus Hestegrei stilte opp på sparket, sier innehaver Trine Skavhaug, som håper på forståelse og at folk ser det positive at den lokale artisten kaster seg rundt og gir folket livemusikk istedet.

Bløtere og bløtere

Utendørs ser ellers regnværet til å fortsette minst like heftig utover natta og morgenkvisten søndag. Egentlig ser det rimelig grått ut hele søndag. Først mandag formiddag skal det slutte å regne.

P.S. At Magnus Hestegrei er overalt, alltid, gikk ikke upåaktet hen i Innherreds skråblikk inn i krystallkula før vi gikk inn i det herrens år 2017.

SITAT: «Ei bombe slår ned under Vømmølfesten da det blir avslørt at spellemann Magnus Hestegrei egentlig er to personer. Han blir avslørt av lokalavisas journalister som stiller mannsterke for å dekke arrangementet. Hestegrei blir observert i toget samtidig som han rigger seg opp på scenen i Folkeparken.

– Katta er ute av sekken. Ja, Magnus Hestegrei består av to personer. Vi er enegga tvillinger. Hvordan tror dere ellers at jeg kunne spilt hver eneste helg året gjennom, laget musikk om hvor fint det er på Levanger, og vært med på revy, spør Magnus Hestegrei som framover vil opptre i duo med sin bror, Martinus Hestegrei.»

Innherred vet derfor ikke helt om det er Magnus Hestegrei eller den ukjente tvillingbroren Martinus som spiller på Talia...