Kultur

Mikaela Kålèn, som til daglig jobber som hjelpepleier og barnepleier i Levanger, er også kunstner og har for tiden en salgsutstilling på Levanger fotterapi.

– Jeg har bestemt meg for å vi fortjenesten av noen av kunstverkene til et godt formål. Det ene til kvinner og barn på St. Olavs hospital, og de to andre til barneavdelingen på Sykehuset Levanger. Bildene blir solgt til høystbydende, opplyser Mikaela Kålèn.