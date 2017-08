127 personer vil bli med på «Reisen til Julestjernen»

Kultur

Turneteatret samarbeider med Verdal teaterlag om den første juleforestillingen i det nye bygget på Minsaas plass.

–Det er ei kjent og kjær forestilling som veldig mange har et forhold til og det er en historie som lar seg fortelle om og om igjen. Det er viktig å ta vare på de fortellertradisjonene som finnes og samtidig lage nye teater for barn, sa teatersjef Nora Evensen til Innherred når forestillingen ble presentert i mai.

Julie Vikestad Olsen har fått den store rollen som Sonja i stykket, mens Tore B. Granås skal spille kongen. For en stund tilbake meldte turneteatret at det ville bli holdt audition for andre roller, og nå er det hele 127 personer mellom 6 og 68 år som har vist interesse.

-Vi har aldri opplevd lignende interesse for en audition før. Dette er kjempespennende, og vi kan love en spektakulær opplevelse både for store og små når vi drar teppet til side i det nye og flotte teaterbygget på Verdalsøra, sier leder i Verdal Teaterlag, Per Anders Folladal, i en pressemelding.

Merkverdig og levende kunstverk i teaterhuset «Supernova» borer seg gjennom tak og vegger, og er laget av både tannhjul, rullebanelys og stålkroker – blant annet.

Teatersjef Nora Evensen er også imponert.

- Det er jo fantastisk at så mange har lyst til å være med, og ikke minst er jeg imponert over spredningen i alder. Det er fint å se at interessen for å stå på scenen er så stor, og at så mange vil være med å lage en god familieforestilling opp mot jula i år, sier hun i pressemeldingen.

Folladal sier de fortsatt ønsker seg flere voksne på audition.

- Den foregår førstkommende lørdag og søndag i det nye teaterhuset på Verdalsøra, sier Folladal.