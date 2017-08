Kultur

– Det er helt kjempe. Vi har solgt 440 billetter så langt, mens vi solgte 388 på hele kvelden i fjor. Så det er veldig økning. Det skyldes at vi har holdt på ei stund, og funnet konseptet. Så er alle i årets lineup bra, forteller festivalsjef Pål Austeen for Sjørockfestivalen på Ekne.

I det intime festivalområdet på Ekne småbåthavn krydde det av folk tidlig lørdag kveld.

Godt overskudd

Med standupshow, mikrobryggølservering, kunstutstilling og flere artister, blant annet Tre små kinesere, ble den femte utgaven av minifestivalen en suksess. Den første ble arrangert i 2013.

– Vi har allerede gått i pluss og da er ikke klokka halv ni ennå, forteller Austeen fornøyd da Innherred er innom.

Senere på kvelden kunne han melde at 455 personer betalte seg inn totalt. Det sørger for et godt overskudd.

Foruten Tre små kinesere, spilte Blood on Wheels, Morten Reinås Band og Ola Buan Øien.

Odd Ivar Berg og Knut Olav Vang varmet opp publikum med sitt standupshow Robust, før AC/DC-tributebandet Ballbreakers sørget for kveldens første musikalske fraspark.

Stemning, hygge og for å støtte det lokale

Eknesbyggene Gilbert Rauhut, Synnøve Rauhut og Monica Hegvold var blant de mange besøkende lørdag kveld.

– Vi er for stemninga, hyggen og for å støtte det lokale. Det er mange faktorer, forteller Monica Hegvold og Synnøve Rauhut.

– Vi bor 900 meter unna, gliser Gilbert Rauhut.

Selv om flere anerkjente norske band har spilt på festivalen, så er ikke store trekkplaster avgjørende for de tre festivalgjengerne. Da Innherred pratet med dem, satt de på en holme og nøt drikke og mat. Men de skulle tilbake for å høre på musikk senere.

– Vi er her uavhengig av hvem som er her. Det handler ikke om hvem som står på scenen, forteller Hegvold.

Mange gjestebåter

Festivalsjef Pål Austeen priset seg lykkelig for oppholdsværet og oppmøtet. Mange hadde tatt sjøveien.

– Det er 49 gjestebåter her i år, som er rekord. Folk kommer fra hele fjorden, forteller Austeen.