Nå har de funnet seg et navn

Kultur

Innherred skrev for godt og vel en måned siden om kunstnerkvartetten som skulle flytte inn i de gamle restaurantlokalene i Håkongata i Levanger. Alle driver med maling, og det er også et par andre kunstformer inne i bildet.

På plass bort fra all bilstøy Kunsterkvartett flytter inn i gamle restaurantlokaler. De har allerede merket en helt annen stemning i Håkongata enn i den bråkete og støvete Kirkegata.

Inviterer alle

I juli snakket de om offisiell åpning en eller annen gang i siste halvdel av august, etter litt småflikking og ferie. Det var ikke langt unna, for 2. september blir det uhøytidelig åpning med mingling og prating, kaffe og kaker.

– Arrangementet er åpent for alle interesserte, og gratis, inviterer Ingvild Sørensen i det nye galleriet.

Hun håper stedet blir OK for de fire som stiller ut og arbeider og maler i hjørnegården, og for folk som bare vil stikke innom og slå av en prat.

Forbokstaver

Bare OK, tenker du kanskje, men det er bare et aldri så lite ordspill på navnet som firkløveret til slutt falt ned på.

– Galleriet skal hete Galleri OKAI etter forbokstavene til oss i kunstfellesskapet, sier Ingvild Sørensen.

De fire kunstnerne heter nemlig Oddvar (Lynum), Kirsten (Marschhäuser), Arnljot (Nilsen) og Ingvild (Sørensen).