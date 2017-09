Sjekk det Åge-været!

Kultur

Alt ligger til rette for at det blir Sommersang til siste slutt når Åge Aleksandersen står på scenen i Folkeparken på Lørdagskveill'n. For etter at arrangørene valgte å avlyse konserten for to uker siden på grunn av regnet og nesten Stormen som var i vente, spiller værgudene virkelig på lag denne helgen. Det er nesten man må tro på Messias. Denne konserten kan fort bli En av de beste.

Ai, ai, ai

2. september ser det nemlig ut til at Åge Aleksandersen kan spille i Folkeparken Under samme sol og samme måne helt til publikum tar Veien hjem. En Høstsang blir det sikkert plass til, hvis ikke Åge tar Den gamle sangen.

Det blir neppe Kun en. Det blir sikkert mange gamle sanger, selv om Åge Aleksandersen også pleier å ta To skritt frem innimellom. Ai ai ai, lørdagens konsert blir garantert en god Trøst selv om den altså ikke kunne gjennomføres som planlagt for to uker siden. Det e noe med det.

Få ut fingeren

Det e et hardt liv å være artist, men Åge Aleksandersen Hold fast på tradisjonene og var aldri i tvil om at han skulle gjøre et nytt forsøk i Verdal. Konserten her er Alltid en seier. Solas gang på himmeln kan heller ingen rå over.

Dermed gjelder det å Få ut fingeren og Vær her no, Med hud og hår. Da kan lørdagen virkelig bli Din dag. Nå kan det hende at temperaturen ikke blir helt t-skjorte lørdag kveld, men da det bare å ta frem Genser'n. Folkeparken i Verdal blir fort Paradis på jord, enten man drar med sine Blodsbrødre eller Far og fedre. Rett og slett et Eldrorado.

Suttekluten

Vorspiel? Ja, noen deler sikkert Fire pils og en pizza før de kommer. Men ikke ta for mye, og ikke bli For sein. For Åge starter å spille klokken ti, og det hjelper ikke å komme og si Dains me mæ når konserten er slutt. Politiet håper for øvrig på lite Ramp i parken.

Etter konserten er det bare å ta frem Suttekluten. Når du våkner på søndagsmorgenen og lurer på Va det berre ein drøm, så skal du vite at det var det ikke.