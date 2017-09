Bilde tå'n Ivers i parken

Kultur

Årets Trønder-Rock i Folkeparken fikk både stjerner på himmelen og måneskinn da den endelig kunne gjennomføres, men arrangementet led nok likevel publikumsmessig noe under at det ikke kunne gjennomføres som planlagt helgen rundt skolestart.

Da konserten skulle begynt klokken 22.00 var det ikke flust av folk i parken, men etter at Aleksandersen begynte å spille nærmere halv elleve kom det stadig flere. Et stykke ut i konserten var det bra med folk både foran scenen og i inngjerdingen for de over 18 år, dog ikke helt som på de best besøkte Trønder-Rock-arrangementene.

Artisten og hans band var likevel strålende fornøyd med publikum og takket og bukket behørig opptil flere ganger før de gikk av scenen langt over klokken halv ett. Som vanlig var det ingen ting å utsette på Aleksandersens gjennomføring, den var profesjonell til fingerspissene.

Repertoaret i år var litt annerledes enn vanlig, selv om de aller største hitene selvsagt var med. Men også en del litt mindre spilte sanger på konserter stod på spillelista. Da den rocka versjonen av Min dag kom helt på tampen tok det virkelig av foran scenen, og som vanlig ble det Twist and shout.

Publikum stemte i på både på nytt og gammelt materiale, deriblant også Bilde tå'n Ivers, sangen som spilles foran hver Rosenborg-kamp på Lerkendal. Den spilte han eksempelvis ikke i 2014, men så fremstår også Rosenborg ganske annerledes i dag enn den gang.