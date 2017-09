They plocked frem a very big hit from the 1990's

Kultur

I år var det femte år på rad at Kaffesupdagen ble arrangert på Skogn. En mønstring der frivillige lag og foreninger, bedrifter og bygdafolk får vist frem hva de driver med.

Oppholdsvær

Skolemusikken er teknisk arrangør, og tar inn noen velkomne kroner til korpskassen via kaffesalget. Utstillerne får gratis bodplass og underholdningsaktørene gjør dette vederlagsfritt.

– Værmeldingen lovet oss sol på forhånd, men det slo ikke til. Tross alt var vi heldige, og slapp unna med kun fem dråper regn, oppsummerer sekretær i Skogn skolemusikk, Gunn Oline Lyngsmo.

Mange stands

XO-profil sørget for at utstillerne hadde tak over hodet med egne telt, mens årets utstillere var Street & Cruising Levanger med blankpolerte biler og motorsykler, Skogn sanitetslag med loddsalg og barneleker, Skogn Rotary, Levanger bibliotek, Roy Haugberg med Enjo Produkter og info om film og foto med droner, samt at flere barn hadde salgsboder med brukte leker og tombola til inntekt for Redd Barna.

– Vi hadde også besøk av politiske partier i valgkampmodus, forteller Lyngsmo.

Julestemning

Underholdningen var dans ved Leikarringen i Skogn ungdomslag, fengende rytmer fra Skogn hornmusikklag, Skogn karrakor (Skogn mannskor) med sangglede og julestemning (se ovenfor) og selvsagt Skogn skolemusikk med presentasjon av både ferske rekrutter og hovedkorps.

– Kaffesupdagen har etablert seg som en trivelig tradisjon her på Skogn, og har potensial til videreutviking. Vi gleder oss allerede til neste år, sier Gunn Oline Lyngsmo i Skogn skolemusikk.