«Denne uka har vært så fin. Tre utsolgte konserter på Antikvariatet (Trondheim) også toppet det seg med tidenes kjemimatch på Skogn. Deilig å ha latterkrampe sammen med samtlige i publikum samtidig».

Dette skriver artisten og poeten Trygve Skaug på sin Facebook-side etter at han i helgen gjestet Skogn og holdt konsert for vel 150 fremmøtte i Fokusbygget.

Gjentar fjorårets populære konsertkveld Sigvart Dagsland kom i fjor. Nå skal Trygve Skaug lage liv i Fokusbygget.

- Full trøkk etter første låt

Det var i fjor at skogningene Roald Eiternes, Robert Mosling, Kjell Morten Brun og Torbjørn Gravdal bestemte seg for at det var på tide å skape litt liv i bygda. Med en enorm dugnadsinnsats fikk de bygget en fullverdig konsertscene i de gamle lokalene til Fokus bank i Skogn sentrum, som med profesjonelt lyd- og lysutstyr kostet 130 000 kroner.

Den nye scenen ble innviet med konsert av Sigvart Dagsland og det var tydelig et populært arrangement, da konserten ble utsolgt. I år ble lokalene på Skogn pusset opp ytterligere. Taket ble hevet og vegger ble flyttet, og den som skulle få fylle rommet 2. september var Trygve Skaug.

- Allerede etter første låt var det full trøkk blant publikum. Vi ble faktisk litt overrasket over hvor bra stemningen var. Det var en kveld der vi fikk oppleve alt fra nydelig sang, poesi, heftig gitarspill og en god dose latter. Det var en stor opplevelse, sier Roald Eiternes til Innherred.

Tilbakemeldingene fra publikum er tydelige, i alle fall de vi finner på Facebook:

«Magisk kveld»

«Flott konsert på Skogn»

«Fantastisk kveld»

Planlegger neste konsert

Eiternes er overveldet når Innherred snakker med han tirsdag formiddag.

- Det er slike øyeblikk som gjør at det er en stor glede å være arrangør, sier han, og påpeker at det ikke er siste gang det blir arrangert konsert på Skogn.

- Vi har allerede begynt å planlegge neste, og den blir sannsynligvis i løpet av vinteren. Konseptet hvor du kommer tett på artisten fungerer godt og her ser vi at det er liv laga, sier han.

Arrangørene har vært i kontakt med noen artister, men kan foreløpig ikke røpe om de har noen på plass.

- Vi prøver å få tak i store artister, for vi ser at folk er villige til å betale billettprisen deretter, sier Eiternes.