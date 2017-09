Steinkjer og Verdal møtes til duell over pianotangentene

Kultur

Det er lørdag 16. september at Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) inviterer til ny musikalsk opplevelse, denne gang en helaften med tittelen «Takt for Takt, tone for tone».

SNK skriver i en pressemelding at de er inspirert av NRKs tv-program gjennom mange år, «Beat for Beat». Nå lager lager de sin egen versjon, i det som blir en musikkonkurranse mellom Steinkjer og Verdal.

På Steinkjers lag er Leif Terje Nilsen og Heidi Melgård Sørlie, mens Tore B. Granås og Jeanette Hoseth er Verdals alibi i konkurransen.

Bak tangentene finner vi Ola Wist Holmen og Steffen Flasnes på hvert sitt lag.

Lars Børre Hallem, museumsformidler ved SNK, er programleder og lover god stemning med både norske, svenske og engelske sanger.

–Det loves utfordringer til hver enkelt artist, men det vil også bli duetter som er verdt å få med seg, skriver SNK i pressemeldingen.

Verdalslaget

Kultursenteret skriver følgende om verdalslaget: Tore er skuepiller ved Turneteatret i Trøndelag og kjent fra utallige roller. Tore spilte også i Vinsjan på kaia, og nå sist som Torgeir Kvistad i Spelet om Heilag Olav.

Jeanette er sanger, musiker og musikklærer, og hun spilte blant annet Ronja i det første året med Vinsjan på kaia.

Ola Wist Holmen er verdaling som har gjort musikken til levebrød, nå sist i Sommershowet. Ola komponerer også og har nettopp kommet inn på Master of Fine Arts i «Professional Composition & Orchestration» ved university of Chichester.

Steinkjerlaget

Leif Terje er for mange kjent fra duoen Nilsen & Aalberg, og nå sist i Sommershowet som gikk for fulle hus i Verdal.

Heidi er vokalist i folkrockbandet «Hovistuten», og spilte Ronja i det andre året av Verdal Teaterlags oppsetning «Vinsjan på kaia».

Steffen Flasnes trives best bak tangentene, helst flygel, men tar også fram trekkspillet når anledningen byr seg. Steffen er utøvende musiker og utdannet pedagog. Han jobber som pianolærer og er medeier av Rockegården. Steffen produserer egenprodusert materiale, i tillegg til å produsere for andre låtskrivere.