Sang og tapas på musikalsk helaften

Kultur

Lørdag inviterer Rampa til musikalsk helaften med nogo attåt, nemlig Rampatapas. Musikalske innslag står Corevi for. «Koret med hjerte og liv», og mange glade jenter viser igjen nye sider. For dem som tar turen over vil det bli ulike opplevelser. Første trinn på den musikalske stigen denne lørdagskvelden er kirkekonsert i Ytterøy kirke.

Variert program

Corevi har et variert høstprogram og favner vidt i repertoaret. Dirigent Eva Marie Meådal har nå vært korets dirigent i snart fire år nå og medlemstallet på koret øker jevnt og trutt.

Når alle er på plass teller koret hele 36 sangere, og Corevi motbeviser trenden med synkende medlemstall i kor-Norge. Det er trøkk i damene når de trår til med Chandelier og Thank You for the music.

Etter kirkekonserten skysses både gjester og kor til Rampa hvor det serveres Rampa-Tapas. Corevi fortsetter med både sang og lune gitartoner etter maten, og Dagrun har som mål at kvelden skal bli både stemningsfull, uformell og trivelig.

Brit Flatås er leder i Corevi og hun forteller at korets medlemmer benytter denne kvelden til sosial kick-off på et spennende høstprogram i tillegg til at vi får kjenne på konsertfølelsen i kirka.

–Vi stiller «damesterke» og håper også på stort publikum, sier Flatås.

Gratis skyss

Rampa stiller med gratis skyss både til og fra arrangementene denne kvelden og vil lose alle vel hjem med nattferja.

–En fin anledning for dem som bor på Levanger og omegn til å ta en helaften i godt selskap på Ytterøy. Mye god mat vil bli servert og holder Rampa sin vanlige standard er det gode matopplevelser i vente for dem som tar turen til denne helaftenen, skriver arrangøren.

Dagrun Myhr som er driver av Rampa er initiativtager til denne kvelden, men Corevis leder forteller at koret ikke er ukjente på Ytterøya.

–Vi har gjennomført konsert på Rampa før hvor både trivselsfaktor og gode matopplevelser var til stede i rikt monn, forteller Flatås.

De to lystige damene synes det er flott å skape litt blest om Ytterøys beste konsertlokale også, og det var etter et spesielt ønske fra Dagrun Myhr at Corevi takket ja til å gjøre en kirkekonsert.

–Det er ikke så ofte Ytterøy kirke er i bruk så nå håper vi at mange har lyst til å komme når det inviteres til konsert i en kirke kledd i høstdrakt, sier damene.

Lystig stemning

Latteren sitter løst når Dagrun og Brit sitter og planlegger de siste detaljer for både kirkekonserten og arrangementet på Rampa etterpå. Og skal vi gå etter stemningen på planleggingsmøtet vil det bli stor stemning på Rampa etter hvert også. Dagrun presiserer at det er ingen grunn for engstelse for at folk ikke kommer seg både til og fra arrangementet.

–Sett igjen bilen hjemme. Rampas egen buss vil lose deg trygt rundt på øya og Dagrun har også vært hos ferjemannskapet og forsikret seg om at nattferja vil gå klokka 0100 tilbake til Levanger. Vi håper folk tar turen hit på lørdag. Vi byr på næring både for kropp og sjel så dette er et fint avbrekk som absolutt er verd å få med seg, sier de to damene i kor.