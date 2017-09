Slik ble dette til dette

Kultur

11. januar 2016 startet byggingen av Norges nyeste teaterhus midt i Verdal sentrum. Ett år senere stod det ferdig, og Turnéteateret i Trøndelag flyttet inn i sine nye lokaler i februar. 9. september ble huset åpnet for publikum med premierer og folkefest.

– Dette må være tidenes mulighet for Verdal sentrum. Vi håper nå at alle gode krefter kommer sammen og samler seg om dette konseptet; både næringslivet og det offentlige. Denne plasseringen av teaterhuset like ved oppgangen fra jernbaneundergangen er ideell, sa prosjektleder ved Tindved, Svenn Frøseth, da Innherreds Folkeblad Verdalingen konkretiserte teaterhusplanene midtsommers i 2014, med arkitekttegningene til Pir II.

Den gangen var det meningen at teaterhuset skulle bygges mer eller mindre vegg i vegg med politihuset, der lokalavisa og Coop også holdt til tidligere.

Verdal kommune satte av 80 millioner kroner på investeringsbudsjettet under budsjettbehandlingen samme høst.

Teaterhuset kan bli flyttet Kanskje blir det også ungdomshus vegg i vegg.

På nyåret i 2015 tilbød imidlertid Coop Sørgata-kvartalet til teaterhus. En litt større tomt, og tegningene til teaterhuset måtte endres noe. Kommunen ville da også gå inn med litt mer penger, «for å utnytte fordelene med lokalisering tett inntil Minsaas plass».

«Bakgårdsdrama» ved teatertomta Roger Gridseth fryktet det nye teateret ville forringe familiens sentrumstomt.

Etter litt frem og tilbake gjennom 2015, ikke minst da kommunen tapte en klagesak fra naboene som gjorde kommunstyrevedtaket om teaterhus ugyldig, ble teaterhussaken behandlet for femte gang og vedtatt like før jul.

Politikerveteranen brummet en siste gang Kjetil Aarstad ga seg ikke før han fikk skikkelig svar i teaterhus-sak i Verdal.

Nytt ja til teaterhuset Ingen motforestillinger møtte den femte behandlingen av teaterhuset i Verdal sentrum torsdag formiddag.

Kulturprisvinner Odd Helge Roksvåg fremførte like godt et skråblikk av en monolog om teaterhusbyggingen da han takket for prisen han fikk rett etter det endelige vedtaket.





Så kunne byggingen starte, og hvordan den har skredet frem kan man se i videoen ovenfor, som er laget av Wow film.

Her storgleder de seg til å flytte inn Mari Jarstein fikk et første blikk inn i sine nye arbeidslokaler på tirsdag.

Riktignok med en litt spesiell tabbe hos en underentreprenør, som måtte rettes opp.

Her ligger maisen i teaterveggen Tabben hos underleverandøren blir kostnadsfri for Grande Entreprenør.

Men 25. januar 2017 kunne det som nå heter Turnéteateret i Trøndelag overta bygget.

Og slik så det ut da Innherred fikk komme inn.

Her har det skjedd litt siden sist Det nye teaterhuset er tatt i bruk, men åpent for alle blir det ikke før 9. september.

Den 9. september ble det endelig folkefest og offisiell åpning.