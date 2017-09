Franks kultursatsing seiler videre under nytt navn

Kultur

«Havna scene» er det nye navnet på huset som musikeren fra Levanger holder til i.

– Etter at Kari Palari Kulturgryte ble nedlagt, stiftet vi foreningen «Kari Palari-huset» og beholdt navnet på det lille kulturhuset på havna. Vi fikk etterhvert erfare at idéen om barnekultur var litt for mye festet til navnet, så vi har nå valgt å endre navn til «Havna scene», forteller Scott.

– Vi har faktisk snakket om å skifte navn Folk forstår ikke at Kari Palari-huset også er for voksne, sier festivalklare Frank Scott.

– Ble uoversiktlig

I halvannet år har Scott, som er både produsent og musiker, bygd opp en egen kultursatsing på havna i Levanger.

Kari Palari-navnet stammer fra en barnelåt han ga ut med datteren for flere år siden. Han har siden spilt videre på navnet i mange satsinger.

– Begrepet «Kari Palari» fikk etter hvert et stort omfang og ble til tider veldig uoversiktlig for publikum. Det besto av barneteater, kor, bokmanus, artistgrupper og andre små konsept, sier Frank Scott.

Leier ut scene

Scott sier at man nå vil satse på konserter og forestillinger, og at scenen er slik at den fungerer til all type musikk. Han viser til at stedet har ordnet seg med skjenkebevilling.

– Havna scene skal fremdeles være et treffsted for alle generasjoner, så vi vil arrangere pensjonistkvelder, barnekonserter og ha ungdomsarrangement, i tillegg til konserter for et voksent publikum, avslutter musikeren.