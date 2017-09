Alle er velkommen når biskopen kommer

Kultur

Soknerådet i Vinne har fått flere spørsmål om det går an for folk i andre deler av bygda å komme på gudstjenesten. Mange har også trodd at middagen har vært forbeholdt spesielt innbudte gjester.

–Vi må få presisere at gudstjenesten er åpen for alle. Alle som er i kirken, er velkommen på middag etterpå, sier Maj Brit Larsen og Randi Thingstad Stokkan fra soknerådet.

Om kvelden er det også åpen konsert i kirken.

Bli kjent med biskopen

–Ordfører Bjørn Iversen vil være med på hele jubileet, og vi får anledning til å bli bedre kjent med den nye biskopen, Herborg Finnset. Ingenting er triveligere enn at vi da har fullt hus, sier Maj Brit Larsen.

Randi Stokkan har ansvar for servering sammen med mange gode medhjelpere.

–Vi håper å skape en flott ramme rundt middagen, med servering av Innherredssodd og kaker og kaffe. Det blir også hilsninger til jubilanten under middagen, sier Randi Stokkan.