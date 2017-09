Enda en stor nominasjon for film-Marius

Kultur

I fjor ble «Generation Mars» nominet til student-Oscar, en film spilt inn i Levanger og med Marius Winje Brustad fra Ytterøy som en del av produksjonsteamet fra filmskolen på Lillehammer.

Generation Mars forteller historien om en ung kvinne som har bestemt seg for å reise til Mars, for aldri å returnere igjen.

– Vi har fått overveldende mye ros. Noen sitter med tårer i øynene, mens andre tenker «what the fuck, hva skjedde?». Og så er det noen som ikke liker den og sier den er drittkjedelig. Men mest av alt er det fine tilbakemeldinger, og respons på at vi har gjort et fint stykke arbeid, sa Brustad til Innherred i forbindelse med Oscar-nominasjonen i fjor.

Nå har den altså fått en ny nominasjon, denne gang til den 60. utgaven av CINE Golden Eagle. Steven Spielberg er en av dem som tidligere har vunnet en slik pris, tilbake i 1969.

– Filmen ble kritisert for å være for kommersiell i Norge, men har altså fått flere store nominasjoner ute, den ble invitert til Rhode Island internasjonale filmfestival og er invitert til å bli en del av New Filmmakers Los Angeles, sier produsent Elisa Fernanda Pirir Ruiz.