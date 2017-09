Elitestrykere til Levanger

Kultur

Det er ikke hver dag det kommer en strykekvartett i øverste sjikt til våre trakter.

Fredag får vi imidlertid gleden av nettopp det.

Fra tirsdag til søndag arrangeres Trondheim kammermusikkfestival. Da vil det bli avholdt hele 31 konserter på ulike steder – i alt fra Nidarosdomen til serveringsstedet Heidis Bierbar på Solsiden.

Som en del av festivalen så blir det også avholdt en konkurranse for strykekvartetter. Sju kvartetter har kommet gjennom det trange nåløyet, og er klar for finalerunder i Trondheim. Her finner vi deltagere fra Kina, Japan og Sør-Korea.

Torsdag blir det avgjort hvem som kommer til selve finalen i Frimurerlogen lørdag. De som ikke når opp, skal reise ut av Trondheim for å glede tilhørere av klassisk musikk.

En av disse tar turen til Levanger og Nordlåna på Nord universitet fredag klokka 13.

Lunsjkonserten er beregnet til å vare 45 minutter.

Nina Hofgaard i Trondheim kammermusikkfestival sier at publikum ikke må tro det er dårlig kvalitet for det.

–Dette er topp musikere i den absolutte verdenstoppen innen sitt felt. Det sier vel litt når hele 23 kvartetter forsøkte å komme til Trondheim. Dette er en konkurranse som har stor prestisje i tillegg til prispengene. Derfor tror jeg publikum på Innherred kan glede seg.

Musikk fra Mozart, Beethoven og Bartok er noe av det som står på programmet.