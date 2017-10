Er ikke sang viktig i skolen lenger?

Kultur

I en kronikk som står på trykk i Adresseavisen i dag, viser Solveig Salthammer Kolaas til pressemeldingen som Kunnskapsdepartementet sendte ut for en måned siden.

Der uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at den nye overordnede delen for for læreplanene i skolen beskriver de verdiene vi skal ha i skolen i framtida.

– Jeg holdt på å sette både kaffen og brødskiva i vrangstrupen da jeg så at sangen nå er fjernet fra det Isaksen kaller skolens nye grunnlov, skriver Kolaas i kronikken.

Ordet er borte

Hun registrerer at ordet sang rett og slett er tatt bort fra skolens overordnede læreplan. En 200 år lang tradisjon med sang som en vesentlig del av skolens hverdag er fjernet med et tastetrykk.

– Bekymringsverdig og historieløst, fastslår Kolaas, som selv er mor til tre. To av dem går på Frol barneskole, hvor de synger hver dag. Hver uke er det dessuten «Ukas sang» på ukeplanen.

– De ser verdien av sang i skolehverdagen. At regjeringen fjerner ordet sang fra skolens grunnlov betyr naturligvis ikke at det blir forbudt å synge i skolen, men regjeringen sender ut et farlig signal. Sang er ikke så viktig lenger, og det blir i større grad opp til hver enkelt lærer om han eller hun vil bruke tid på å synge, konstaterer Solveig Salthammer Kolaas.

Må gjøre noe

I tillegg til å være småbarnsmor er hun førstelektor i musikk ved Nord universitet, og føler hun må ta ansvar.

– Vi som driver med lærerutdanning har en viktig jobb å gjøre. Vi må få sang inn i grunnskolelærerutdanningen.

Kolaas påpeker også i kronikken at sang fra tidenes morgen har blitt brukt som kommunikasjon mellom mennesker, at sang stimulerer til tankeflukt, kreativitet og kunnskap, og at sang er god utvikling av den språklige forståelsen.

P.S. Også musikkforsker Nora B. Kulset stiller store spørsmålstegn ved at ordet sang er fjernet fra læreplanen.

– Dette er så absurd her jeg sitter og skriver på en ny lærebok om hvorfor sang og musikk har vært et avgjørende element i menneskets overlevelse og fremvekst, skriver hun på bloggen sin.

Kulset fremhever at sang øker menneskers empatiske evne. Å synge utløser dessuten masse av hormonet oxytocin, mens det fører til et kraftig fall av hormonet korisol, også kjent som stresshormonet.

Fra før er musikkfaget fjernet som obligatorisk fag i utdanningen til pedagoger til skole og barnehage.