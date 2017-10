Kultur

En meget spesiell og flott konsert med Levanger kammerkor fredag 29. september. Vi benket oss på Dampskipsbrygga til Vinyl - Aften. Premieren var 22. sept., da passet det ikke.

I musikksammenheng forbinder vi ordet kammermusikk eller sang, med klassisk musikk. Oftest i forbindelse med oratorier og kirkemusikk, gjerne med små besetninger med sang eller strykere, og uten dirigent.

Levanger Kammerkor har med hell gått den andre veien og satser på den lettere musikken. Å krakterisere musikk som lett eller tung blir som regel feil.

Ingenting med musikk er lett, hverken sang eller spilling. Levanger kammerkor kunne by på et knippe fine melodier fra 50-, 60- og 70-tallet av komponister som: Elton John, David Bowie, Henri Mancini og Simon and Garfunkel, for å nevne noen.

Gjesteartist og Quismaster var Stein Farstad. Stein Farstad har vi hørt før, han er en flott sanger, noe Sinatra - influert, og det er ikke noe dårlig stempel. Han behersket quis-avdelingene elegant og åpnet ballet med å synge: I feel i'm fixin'. Det hadde han rett i. Han hadde selv arrangert dette nummeret + ett til til denne konserten.

I alle mine leveår har jeg aldri opplevd et kor med sånn sangglede. Det er vanskelig nok bare med sangen, om man ikke skal smile også, men her så det ut som at alt bare var morro. Men sanggleden kommer bare når man selv hører at dette låter bra. Koret kunne mønstre hele 8 solister, som alle gjorde godt fra seg. De har sikkert flere.

En meget stor del av rosen skal dirigenten Per Christian Rolin ha. Foruten å spille fint, har han en god sangstemme, og han dirigerte også tydelig fra pianokrakken, når det var nødvendig. Han har på tross av sin relativt unge alder en allsidig musikalsk erfaring og har arrangert en del også for Levanger kammerkor.

Musikerne Helge Westerfjell, trommer, Trond Solberg, gitar og Morten Reinås, bass, leverte sammen med Per Christian Rolin,keyboard, et tilnærmet perfekt akkompagnement til koret. Meget solid og rutinert.

Det er vanskelig å trekke frem noe høydepunkt i konserten, for meg var hele konserten et høydepunkt.

Ole Kristian Salater