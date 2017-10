Denne boka er ikke så trist som den høres ut som

Kultur

Lørdag 14. oktober tar Åse Eldrid Lyng turen fra Sunndalsøra og til Verdal bibliotek for å snakke om boka «Den blå time», som handler om hennes fars siste tre år på sykehjem i Verdal, og hvordan det er å være pårørende til en person med demens.

Latter og gråt

–Den blå time henspiller på slutten på livet. Det kan høres ut som ei trist bok, men den er full av humor. Folk som har lest boka sier den er lett skrevet, og de leser den med en blanding av latter og gråt, sa Åse E. Lyng til Innherred i august, da hun i en lengre artikkel fortalte om bakgrunnen for utgivelsen.

Bokprosjektet startet med at hun skrev ned ting underveis de tre årene faren var på sykeheim. I tillegg satt hun med en del notater som faren hadde skrevet ned fra sitt liv. Boka handler i tillegg om eldreomsorg og det tematiske rundt utfordringer som pasient og pårørende får.

Måtte trykke flere bøker

Lyng er pensjonert lektor fra Sunndal vidaregåande skole. Hun er født i Verdal, er cand.philol. med tysk hovedfag fra Universitetet i Oslo og har hatt studieopphold som stipendiat i Tyskland og Sveits. Siden slutten av 1980-tallet har hun vært aktiv som maler og deltatt på en rekke utstillinger. «Den blå time» er hennes første bok.

–Åse kom innom biblioteket med boka si da hun først hadde trykket noen eksemplarer til familie og venner, men etter å ha lagt ut bilder av boka på Facebook, ballet det på seg og hun måtte trykke flere. Derfor tok vi kontakt med henne igjen nå og spurte om hun ville komme hit og lese litt. Det ville hun gjerne, sier biblioteksjef Bodil Brattbak Breivikås til Innherred, som påpeker at det blir mulighet for publikum å stille spørsmål og gi kommentarer etter at Åse har lest.