Oktetten dro smekkfullt hus og vel så det

Kultur

Familieforestillingen i Levanger bibliotek onsdag kveld ble av den svært så underholdende sorten når sanger fra barne-TV-seriene som oktetten spilte inn på 1980-tallet ble hentet fram igjen. Til stor glede for dagens unge publikummere, men også for de litt mer voksne som var med.

Her ble barna dratt med på togtur, fikk stifte bekjentskaper med klovnen Felefino og den lille brannbilen. Som kanskje var like så morsom for dem som forsto voksenreferansene i sangen, mens et par av de ivrigste guttene på fremste rad konstaterte høyt og tydelig at det der i alle fall ikke var noen ekte brannbil!

Et par av mange høydepunkt var dessuten da ungene fikk være med å danse og synge.

Det er flott at biblioteket legger til rette for slike arrangementer. Det eneste lille aberet med hele forestillinga var at det var altfor liten plass, men sånt er selvsagt vanskelig å spå på forhånd.

Ingen tvil, Oktetten har fortsatt draget på barneunderholdninga også.