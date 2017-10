Snart skal han turnere over hele Trøndelag med sitt hat til Molde by

Kultur

Ole Christian Gullvåg er skuespiller og RBK-supporter. Nå har han skrevet en monolog om å gråte hver gang fotballaget du er supporter for spiller. Teaterstykket skal spilles over hele Trøndelag gjennom Turnéteateret neste år. Premieren blir i Verkstedhallen på Lade 18. januar.

Godt å våttå om «Rotsekk» På scenen: Ole Christian Gullvåg Regi: Aslak Moe Foto: Harald Øren Premiere: 18. januar 2018 i Verkstedhallen på Lade. Spilles samme sted også dagen etter. Videre turné: Melhus, Oppdal, Støren, Namsos, Rørvik, Overhalla, Steinkjer, Verdal (i teaterhuset 2. og 3. februar 2018), Hitra, Agdenes, Kyrksæterøra, Hommelvik, Åfjord, Bjugn, Brekstad, Rissa, Stjørdal, Grong, Røyrvik, Høylandet, Namdalseid, Inderøy, Levanger (på Festiviteten 5. mars), Meldal og til slutt Orkanger 8. mars.

Overbevisende hat

Forestillingen handler om å bli opplært i politikk og verdier av en fotballtrener på TV. Og om å savne sin avdøde far, ikke for ferieturer eller koselige middager, men for samtalene om fotballaget de var supportere av. Det var det mest intime de opplevde. Fotball er selve livet.

Torsdag fikk pressen en smakebit av den kommende teateroppsetningen, der skuespilleren og RBK-supporteren hisset seg opp over erkerivalen.

- Du formidler et overbevisende hat til Molde?

- Jeg føler ikke at jeg spiller dette. Jeg meldte meg inn i Kjernen i 1996 sammen med bror min, så jeg har vært medlem i 21 år. Forestillingen tar tak i om det er verdt det. Bruker jeg mer tid på dette enn det gir meg? Her passerer livet, det skjer masse og jeg har sittet og sett på fotballkamper.

Gullvåg fikk ideen til monologen gjennom regissør Aslak Moe, som han har jobbet med tidligere også. Moe erfarte at det var vanskelig å få særlig kontakt med Gullvåg på søndager, og så potensial i en monolog rundt fenomenet. Ideen ble lansert, og har de siste to årene modnet.

Alle kjenner en fotballidiot

Gullvåg har sammen med Moe skrevet versjoner og testet ut visninger og teksten hjemme hos folk, også for personer som ikke har noe forhold til fotball. På den måten har han fått tilbakemeldinger på hva som fungerer, hva som er kjedelig og ikke.

- Det har vært veldig interessant. Alle har en bror, far, onkel, noen som liker fotball. Alle kjenner en som er litt fotballidiot, og de kan gjennom denne forestillingen lære og skjønne litt, sier Gullvåg.

Det er ei forstilling der Gullvåg også prøver å finne ut litt om seg selv også.

- Hvorfor er det slik, spør Gullvåg seg. - Når det er cupfinale kan jeg ikke legge noen planer etter kampen. Jeg vet at jeg vil bruke hele dagen til å se alle intervjuene. Hvorfor har jeg det sånn?

Høytid med hjemmekamp

Ole Christian Gullvåg flyttet med familien til Trondheim fra Herøy på Helgelandskysten i en alder av 13 år. Han var allerede RBK-supporter.

- Det å flytte til Trondheim som 13-åring og kunne gå på fotballkamper annenhver helg gjorde det lettere å være ny i en by. Forholdet til klubben ble bare sterkere. Søndager med hjemmekamp var høytid.