Brian og Boje fikk favnen full av pokaler i NM i trylling

Kultur

Årets NM i i trylling ble holdt i kulturhuset i Lillestrøm i helgen. Det ble konkurrert i close-up-trylling og sceneshow både for junior (under 18 år) og senior.

Best på nærtrylling

Boje Hoseth sikret seg pokaler for innsatsen i begge kategorier, samt i en klasse for trylling spesielt rettet mot barn. Det var han alene om.

I close-up-kategorien ble han vurdert som den beste av samtlige deltakere.

– Jeg fikk en andreplass, men det ble ikke delt ut noen førsteplass. Det er en måte det gjøres på når bedømmingen skjer ut fra VM-kriterier, forklarer Hoseth.

Han fikk blant annet trekk for en røykmanipulasjon - som ikke passet overens med tobakkslovgivningen...

Stor jubel for Brian

I tillegg fikk han en tredjeplass i scenetrylling og en andreplass i kategorien barnetrylling.

Sønnen Brian Aksnes Hoseth tok en tredjeplass i scenetrylling, og heller ikke der ble det delt ut noen førsteplass, så reelt sett var han nest best i juryens øyne.

Den som ble vurdert som best var en gutt ved navn Mikkel Haug, som er elev av den kjente magikeren Davido.

– Brian fremførte blant annet en sveveeffekt, og tryllet med to duer og en papegøye. Han fikk enorm jubel fra salen, forteller Boje Hoseth. Noen av konkurransene var også åpen for vanlige folk som publikum, og trakk fulle hus på Romerike.

Videreutvikling over år

– Det som er litt artig er at akten Brian viste frem i bunn og grunn er den samme som han gjorde suksess med i Norske Talenter. Med noen nye elementer, mens andre er tatt ut, og kvaliteten naturligvis er enda mye bedre. Sånn er det i tryllingen, man kan jobbe med en akt over mange år, med små justeringer hele tiden for å få det beste ut av den, og gjøre den til sin egen.

Og nettopp det å bli noe eget, er noe Boje vil at Brian skal bli.

– Det er ikke mye vits i at han blir en dårlig versjon av meg, ler Boje Hoseth. Brian skal få Davido som mentor, og holder også på å tenke på om han skal ta utdanning innenfor tryllefaget, for eksempel i Stockholm eller i Las Vegas.

Idrett først

Men i første omgang blir det antakelig idrett og almennfag fra neste høst, når Brian starter på videregående.

– Så kan det hende at han har veldig lyst til å fortsette med det hele vegen ut, og da skal han naturligvis gjøre det. En videre veg innen tryllingen er nok uansett ikke aktuelt før ved 17-18 års alder, sier Boje Hoseth.

Mer trylling blir det likevel i tiden fremover. Nå rettes blikket mot nye fremføringer lokalt og antakelig ny deltakelse i Blackpool i februar og i nordisk mesterskap i april.

– Det å delta i mesterskap er veldig nyttig. Her utveksler man erfaringer og får veldig gode innspill fra juryen, som gjør det mulig å utvikle seg videre.