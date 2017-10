Musikk for meditative stunder

Kultur

«Nothing But Cherry Blossoms From Now On» består av 13 låter som er spilt inn er over flere år i en kjeller i Oslo og ute ved havgapet på Giske.

Verdal-video

Bjerkan vakte betydelig oppmerksomhet i fjor med singelen Cherry Blossom. I anledningen ga hun også ut en musikk-video som ble filmet på Verdalskalks lagerområde på Verdal havn.

«Cherry Blossom fikk spesielt god omtale i diverse musikkblogger i inn- og utland. Den fikk også gode listeplasseringer på Spotify og Tidal og ble viet oppmerksomhet i ulike radiokanaler,

Haiku-inspirert

I det nye soloprosjektet befinner Ane Bjerkan seg i et alternativt pop-landskap. Det er lavmælt og med dybde som inviterer til oppmerksomme lytteopplevelser og meditative stunder. Tekstene er Haiku-inspirert og alt annet enn lettvint med temaer som ensomhet, selvbedrag og fremmedgjørelse.

Dette balanseres med glade og rare synther, aggressive celloer og vart pianospill. Den desidert beste låten er Cherry Blossoms, en intens sang som det er vanskelig å gi slipp på. Her flyter Bjerkan inn i en historie som bare vokser. Sangen har en tyngde og stryke som burde sende den ut til et langt større publikum over hele verden enn den har gjort til nå. Her låter det oppriktig, elegant og nært.

Satser med band

«Nothing But Cherry Blossoms From Now On» er utgitt på Oslo-baserte Pisco Records. Albumet er produsert av Kenneth Ishak og mikset av Marcus Forsgren.

Mange kjenner Ane fra prosjekter som Østfrost og Deshane (cz/no). Nå satser hun for fullt med sitt soloprosjekt og faste band: Ane Bjerkan, vokal og indisk harmonium, Helga H. Blikås, cello og vokal,

Jon Kristian Bye, piano, Morten Bessesen, synther og Fredrik Bechensten, trommer.