De skal lede den store jubileumsfesten

Kultur

I år er det 25 år siden kulturhuset på Stiklestad åpnet, mens det er ti år siden hotellet stod klart til å ta i mot gjester.

Gamle og unge

Gjennom hele året har det vært små drypp som har markert jubileene, men nå er det klart for selve festforestillingen. Lørdag kveld inviterer SNK til jubileumsaften der både unge og eldre som har et forhold til Stiklestad skal bidra med underholdning.

– Sammen tar de oss med gjennom 25 år med gode minner, sier Martin Hynne, mannen som har vært med hele vegen og har fått æren av å være konferansier sammen med Hildur Norum.

Stjernegalleri

Lavrans Haga, Tor Haugmark, Asmund Bjørken, Marte Hallem, Arnstein Langåssve, Karen Ingeborg Moe, Pål Stavrum, Rune Dillan, Sander Steinsli, Kalle Garli, Turid Aksnes, Torill Rydning, André Dyrstad, Lars Børre Hallem og Mildri Ryan - alle blir de å se i forestillingen.

– Etter at de har satt publikum i festhumør kan gjestene selv by opp til dans. Einar Olav Larsen med orkester sørger for at dansefoten får svingt seg og publikum kan kose seg ut i de små timer, inviterer Martin Hynne.