Dette fungerte - og dette fungerte ikke så bra under Marsimartnan

Kultur

Marsimartnan 2017 endte så å si helt i tråd med budsjettet, og det lille underskuddet på 2.941 kroner (i et regnskap på over 600.000 kroner) foreslår rådmannen å dekke inn på en dertil egnet post hos Levanger kommune.

Ny arrangementsansvarlig

Fra kommende år er ansvaret for Marsimartnan formelt overført enhet kultur, og denne omorganiseringen har gitt mulighet til å opprette en stilling som arrangementsansvarlig i kommunen, med blant annet ansvaret for gjennomføring og utvikling av Marsimartnan. Hanne Solend Nilsen tiltrådte stillingen i midten av september.

Annen organisering

Men formannskapet får også en fyldig rapport om 2017-utgaven av det tradisjonsrike arrangementet, som i 1991 gjenoppstod etter 50 års dvale.

I rapporten, som kan leses sin helhet her (28 sider), foreslås det å endre på organiseringen for å effektivisere arbeidet. Det ønskes tre-fire medlemmer fra formannskap og administrasjon i en liten styringsgruppe. Hovedkomiteen bør endres til en eller flere arbeidskomiteer, som kalles inn etter behov.

Marsimartnan bør også få egen hjemmeside (det har den fått, selv om de besøkende foreløpig videresendes til Marsimartnan på kommunens hjemmeside).

Store endringer

I 2017 ble det gjort store endringer på martnasområdet. Trebodene fikk helt ny utforming, i en hestesko rundt torvet med scenen foran paviljongen. I midten ble det myldreområde, med sitteplasser rundt trivelige bålpanner. Teltet for bondens marked ble plassert langs rådhuset med gjennomgang ned til tivoliet, og det var også boder og vogner i Håkongata og Torvgata opp mot Kirkegata.

I de ledige lokalene under Grobian ble det kafé og utstillinger, mens de ledige lokalene etter Vinmonopolet på Domus-senteret ble bruktmarked.

– Den nye utformingen av torvområdet fungerte svært bra, konkluderer rapporten.

– Lokalene under Grobian ble derimot litt bortgjemt, og vanskelig å inkludere i det øvrige martnasområdet.

– Samarbeidet med Bymuseet om felles påmelding og administrasjon av bodholdere i Dampskipsbrygga fungerer godt. Det som er utfordrende for arenaen på Dampskipsbrygga er inngangspartiet og parkerte biler som sperrer inngangen og hindrer adkomst. Her fastslår rapporten at det området som eies av kommunen må sperres av, og at eierne av naboeiendommen må bes om ikke å ha biler stående der under martnan.

– Sjømat i Sjøparken var svært vellykket, og området er godt egnet til å videreutvikles under temaet båtliv, fisk og sjø.

– Sejersteds park egnet seg godt til reinkjøring, og kan utvikles videre som område for barne- og familieaktiviteter, samt for frivillige lag og foreninger.

– Det meste av bodholderplasseringen gikk etter planen, med noen interne rokeringer i innspurten.

– Det er riktignok nødvendig å revidere påmeldingssystemet for å luke ut feiltolkninger i påmeldingsskjemaet, samt vurdere pris opp mot andre martnaer.

– Martnaskontoret må bemannes under hele martnan med minst to personer slik at bodholderne kan følges opp underveis. I de mest travle periodene de første dagene bør det være minst tre på vakt.

– Velkomstpakker til bodholdere må også gjeninnføres.

– Det er viktig å legge til rette for at tradisjonsbærere deltar under martnan, men rammene for godtgjørelse bør evalueres og revideres.

– Hestemiljøet har potensial for å videreutvikles, kanskje med bruk av gamle staller og bakgårder.

– Det sør-samiske innslaget må befestes.

– Det maritime miljøet i Sjøparken og gjestehavna har potensial for videreutvikling.

– Om velkomstarrangementet og åpningsseremonien konstateres det at det var altfor lite publikum i Sjøparken, og det anbefales å markedsføre dette som et selvstendig arrangement. Utfordringen er å markedsføre to ulike åpninger, velkomsten av tradisjonsbærerne og åpning av kulturprogrammet onsdag ettermiddag, mens marnashandelen starter på torvet først torsdag formiddag.

– Västmannen er som skapt for Marsimartnan, og det var vellykket å ha dette utendørs. Fenka var en flott arena, men man bør unngå opphold mellom velkomsten i parken og forestillingen. Enten kan serveringen til gjestene legges til etter at forestillingen er ferdig, eller så kan forestilligen flyttes til torsdag ettermiddag. Og uansett må forestillingen markedsføres bedre. Konferansieren i Sjøparken må i hvert fall oppfordre alle til å få med seg stykket.

– Nabovarselet til beboere i nabogården til Fenka var effektivt, for det var få eller ingen forstyrrelser under forestillingen.

– Fiskesprell ble utvidet til to dager, et arrangement som trakk mange publikummere til Sjøparken og videre inn til Dampskipsbrygga. En helt klar berikelse for Marsimartnan.

– Marit Vestrums nye workshop på Brusve gård, med tradisjonsmusikk fra Levanger fikk veldig gode tilbakemeldinger.

– TA-lavvoen (etter hovedsponsoren Trønder-Avisa) hadde 100 unger til stede på barneforestillingen Ærta Bærta Tut-Tut.

– Rapporten mener det er potensial for å bruke flere arenaer til konserter og andre kulturarrangement.

– Det ble gjort store endringer på løypa for fakkeltoget, med åpning i Stadionparken kombinert med utdeling av den nye cittaslowprisen. Stadionparken vurderes å ha fungert fint som oppstartsarena, men det ble kork i bakken opp fra parkeringsplassen så plasseringen av scene utgangen fra Stadionparken må evalueres og endres.

– Kortere løypetrasé var vellykket, med færre dødpunkter i løypa. Årsaken til at tablåsuppen på rådhuset hadde beskjedent besøk var at mange kom til stengte dører. Så det trengs mer fleksible ordninger for inngangsdørene på rådhuset - noe som også gjelder bodholdere som trenger tilgang på vann.

– Det bør opprettes et ungdomsarrangement for de under 18 år etter fakkeltoget, slik at det finnes tilbud etterpå for barnefamilier og andre som ikke ønsker å gå på utestedene. For de minste var det trylleshow og stumfilm i Levanger kulturkirke i år.

– Samarbeidet med Levanger Næringsforum og daglig leder Svein Kvarving har vært godt. Han var med i martnaskomiteen. Det er en fordel for de mange bodholdere som deltar både på Levangermartnan på sommeren og Marsimartnan at de møtes av samme stab.

– Samarbeidet med hovedsponsor Trønder-Avisa har vært godt, og martnaskomiteen føler de ble godt ivaretatt på alle vis. Den treårige avtalen gikk ut etter 2017-arrangementet, og Innherred har signalisert interesse for denne avtalen når den nå skal forhandles på nytt. Marsimartnan har bedt om tilbud fra begge avisene.

– Marsimartnan har altså stort ønske om en mer moderne og selvstendig nettside for alle plattformer. I 2018 planlegges det også en undersøkelse av hvem som kommer på Marsimartnan, for enda bedre å spisse markedsføringen.

– I regnskapet for Marsimartnan på litt over 600.000 kroner ligger ikke lønnsutgifter til prosjektansvarlig eller timer arbeidet av andre kommunalt ansatte. Det fremheves til sist i rapporten at det legges ned voldsomt stor dugnadsinnsats av mange innbyggere under martnasdagene, ikke minst under fakkelnatta.