«Neida, vi bruker ikke strutteskjørt. Noen tror kanskje vi er oppe på tå-spissene også. Det er vi heller ikke.»

Kultur

Dansen er for henne avstressing, eller sagt på en annen måte:

–Fantastisk.

Dansekompaniet Crème Fraîche er arenaen for deg som har fylt 60, og som liker å bevege deg etter musikk. Som liker å prøve ut nye former for bevegelse, og som gjerne bidrar til å gi dansen nye uttrykk. Lysten til å improvisere er dessuten et pre.

Men det er også en aktet egenskap å evne å glede seg over fellesskapet, for eksempel rundt kaffebordet etter endt danseøkt.

Crème Fraîche er arenaen for seniorer som er glad i dans, men som gjerne også ønsker å utfolde seg gjennom den utforskende delen av dansen som trenings- og bevegelsesform. Godt for både kropp og hode, fastslår flere av deltakerne i ensemblet som hver mandag treffes for å ta aktiviteten et trinn videre.

Bli gjerne med

Dansekompaniet har eksistert i sju år, og på det meste favnet 14 deltakere. Flere ganger har de vist seg fram gjennom ulike opptredener, gjerne i bybildet i tilknytning til øvrige kulturarrangement. Nylig fikk kompaniet heder og oppmerksomhet som deltakere i kortfilmprosjektet «Tilføyelser», spilt inn i Falstadskogen. Filmen var en redigert versjon av en forestilling som tok utgangspunkt i en kunstnerisk tolkning av tidsvitnefortellingene fra Falstadsenterets arkiv. Filmen, som på mange måter også trakk fram generasjonsperspektivet, og hvor dansen spilte en viktig rolle, vant gull i den engelske konkurransen «Joie the Vivre Short Film Competition».

I tiden framover kan det bli aktuelt å gjøre mer på samme tematikk, ikke usannsynlig i form av en utvidet versjon.

Danserne i Crème Fraîche skulle veldig gjerne vært noen flere enn dagens sju. Derfor frir de til alle nysgjerrige: Hiv deg med!

–Trening, men noe annet enn treningsstudioet. Det vi gjør er godt for kroppen. Samtidig er det så bra for hodet å prøve noe nytt, forteller Inger-Helene Johnsen.

Kari Torvik beskriver det som avstressende, og trekker spesielt fram variasjonen i musikk og bevegelsesformer.

Skaper trygghet

For Randi Johansen er improvisasjonen også et viktig element.

–På den måten bruker vi oss selv. Dansen skaper en følelse av trygghet. Trygghet gir trivsel, og det gir igjen glede, poengterer hun.

–Og når du er trygg, vil du gjerne også ønske andre velkommen inn i tryggheten, tilføyer dansepedagog Anna Hegdahl. Hun kaller seg også dansekunstner, for i dette konseptet er den kunstneriske tilnærmelsen en faktor å ta høyde for.

–Dansingen handler både om bevegelser og trening, men vi gjør det med en litt annen tilnærming enn andre former for trening, bemerker hun. Og gjør det klinkende klart:

–Det er ikke farlig å bli med. Tvert imot ønsker vi at flere kommer sammen med oss. Her gjør vi mange spennende ting, reklamerer hun.

Det er heller ikke slik at det ligger en forventning om å opptre.

–Dette vurderer vi sammen med gruppene. Det er medlemmene selv som velger om de vil være med eller ikke, beroliger Anna Hegdahl.

Trenger ikke opptre

–Vi som underviser legger til rette for dem som er her. Ikke for dem som ikke er her, tilføyer hun. Det betyr i praksis at innhold og uttrykk formes etter ressursene som finnes i gruppa. Dansekompaniet Crème Fraîche 60+ retter seg mot både kvinner og menn. Og nybegynnere tas ifølge de etablerte medlemmene vel imot. Alle som liker å bli inkludert, applauderes inn i ensemblet. Dessuten forsikres det fra eksisterende gruppe:

–Vi har mye spennende på gang.

Vi prøver ikke å være noen andre enn dem vi er, poengterer dansekompaniets medlemmer. Underforstått: Her tas kroppen i bruk slik alderen gir rom for.

Blir andpusten

Stillestående er det derimot ikke. Langt ifra. Her spiler balanse, smidighet, styrke og bevegelighet viktig rolle.

–Vi blir faktisk andpustne, bekrefter Inger-Helene Johnsen.

Det kan være rolig, men det kan også være fart og spenning. Her snakker vi i utgangspunktet ikke tradisjonell pardans, men samarbeid og gruppedynamikk er likevel svært betydningsfulle faktorer.

Ifølge dansepedagogen er Crème Fraîche som et kinderegg, det gir flere ting på en gang, sosialt og helsemessig, i tillegg til at det er trivselsskapende.

–Dere er en ressursgruppe, understreker Anna Hegdahl, og henvender seg til den dansende kvartetten vi møter denne mandagen: Inger-Helene Johnsen, Kari Torvik, Randi Johansen og Solveig Kamvik.