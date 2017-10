Tyvstartet kinodagen

Kultur

Lørdag 21. oktober inviterte Odd Fellow-losje 76 Stiklestad til gratis kinovisning av filmen «Sameblod» til de godt voksne. Det fins to herrelosjer i Odd Fellow i Levanger og Verdal. Det var loge 76 Stiklestad som sto for arrangementet i Festiviteten i Levanger.

– Et av våre mål er å hjelpe de som trenger det. Odd Fellow har engasjert seg internasjonalt blant annet sammen med SOS barnebyer i flere land. Akkurat nå jobber vi nasjonalt sammen med Redningsselskapet med å bygge en ny redningsskøyte. Vi ønsker også å engasjere oss lokalt. Derfor har vi tidligere i år gitt en pengegave til «Bergvingården», der det bor ungdommer fra andre land, forteller overmester Hilmar Hagen om losjens utadrettede arbeid. I forbindelse med losjens 50-årsjubileum i år er det satt av 50 000 kroner for å støtte ulike tiltak.

Valg av film var ikke tilfeldig. I år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet i Trondheim. En sterk og rørende film, ifølge Hagen.

75 personer kom for å se

Losjen samarbeidet med Levanger kommune om visning av filmen. Tanken var å gi godt voksne mennesker en kulturopplevelse. Hilmar Hagen forteller at flere eldre kan være ensomme, og at dette var et tilbud for å kunne hjelpe til mot det.

– 75 inviterte personer kom til kinodag i Festiviteten i Levanger. Der ble det servert juce, kaffe og muffins. Arrangørene er meget fornøyd med dagen, slår han fast.