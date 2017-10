En makeløs jubileumskonsert av Musikkforeningen

Kultur

Levanger Musikkforening ble stiftet 13. mars 1892. Akkurat nå føles det ikke riktig å begynne forfra og dra musikkforeningens lange historie. Det får andre gjøre. Konserten lørdag kveld fortalte om et sprell levende orkester som handterer både alvor og morro like selvfølgelig.

Forsmak på noe stort

Det begynte allerede i Kinosalens foaje med en sekstett som spilte «En liten gutt fra Tistedalen». Det låt så fint at vi skulle gjerne hørt en hel konsert med denne sekstetten. Men det var bare forsmaken på noe stort. Ved inngangen til salen fikk utlevert et flott programhefte med foreningens historie, kveldens program og solister. En merkelig figur med blokk og blyant svinset rundt sammen med en ung dame med fotoapparat. Det viste seg senere å være to av kveldens solister. Morsomt innslag.

Levanger Musikkforenings leder Lene Stamnes ønsket velkommen,

Allerede i første nummer av konserten slo den morsomme figuren til med å spillle på skrivemaskinen i «The Typewriter». Presist og fint sammen med orkestret, det var tydelig at han kunne partituret utenat. En variert konsert blir på en måte en reise i følelser ,og i neste nummer. «Norrønafolket», av Grieg, ble vi veldig røde,kvite og blå. En mektig og fin framførelse.

Neste nummer var: «Four contrasts for Wind», av Trevor Ford. Blant korpsmusikere er Trevor Ford et kjent navn. Han er født i Tansania, men har flyttet til Norge og har satt dype spor etter seg i norsk musikkliv, blant annet som formann i Norges Musikkorps Forbund.

Gode prestasjoner

Så var det tid for «Blue Bells of Scotland», med Runar Valheim Værnes som solist på trombone. Et uhyggelig virtuost nummer. Vi har hørt det før, men lurer på hvordan han får det til. I tillegg har han en sjarmerende og beskjeden opptreden.

Vi fikk roet oss noe ned med: «Kronprins Olavs Honnørmarsj», av Oskcar Borg, Tistedalens og Norges marsjkonge.

«Wild Cat Blues» som ble neste, er en moderne låt fra 30-årene. Orkestret behøvde ikke lete lenge etter solist til dette nummeret. Egil Brørs var solist. Vi har hørt hans klarinettspill før og han er mere proff enn amatør.

«Moon over Bourbon Streeet». Sting står oppført som komponist for denne melodien. Noe av denne melodien har han kanskje suget fra eget bryst, men det minner meg om noe jeg har vært borti før. Uansett så er det en stemningsfull låt som ble fint fremført vokalt av Ivan Sundal. Rett opp og ned uten noen fakter lar han melodi og tekst tale for seg selv. Om det var fremføringen, orkesterledsagelsen eller melodien som gjorde det aner jeg ikke, det ble ihvertfall litt vått i øyekrokene.

Vi begynner etter hvert å bli bortskjemte med gode solister. Når Jørgen Vie, neste solist, kommer fra Nesset, skjønner vi hvor mye Kultur og Musikkskolen betyr i Levanger. Jørgen Vie fremførte: «Andante E Rondo Ungarese», et teknisk og melodisk krevende nummer. Senere fremførte han «Elefant und Mucke», sammen med Guro Eid på piccolo. Sammr Guro Eid har nok også et talent for show , hun var fotograf sammen med Ivan Sundal, som var "reporter" i konsertens åpningsminutter.

Som seg hør og bør ved jubileer var det også hilsener fra fjern og nær til jubilanten, fra for eks: Tistedalen og Norsk Musikkorps Forbund. Ellers var det heder og ære for fortjente medlemmer av musikkforeningen, blant annet Knut Dreier som er æresmedlem.

Knut Dreier har komponert marsjen «Nessegutten», som ble fremført med pomp og prakt.

Dirigerte egen marsj

Det er vanskelig å komme unna Trond Kolaas når toner skal tolkes. Han inntok dirigentpulten og dirigerte selv sin egen «Veteran-marsj». Vi applauderer!

Ved høytidelige anledninger passer «Champanje-galoppen». Den gikk unna med ballongsmeller og stas.

Kveldens siste nummer, og kanskje det sterkeste var: «Bugler's Holiday» av Leroy Andersen. Her er det nødvendig med tre trompetsolister. Det er ikke noe problem i Levanger Musikkforening som kan skilte med: Rune Myhr, Ann Randi Noteng og Trond Kolaas.

Kulturetaten i Levanger glimret med sitt fravær.

Om vi slår til med å si at dette var den flotteset konserten i manns minne,mener vi det nå, men manns minne kan variere ned til 5 sekunder - så da så!

Ole Kristian Salater