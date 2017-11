Hitter-irlender skal svinge og rocke på Talia

Kultur

Det var i hvert fall ordene Hitra-Frøya brukte da Hege Anita Skjærvik hadde lanseringskonsert for sin nye plate i Sandstad kirke på forsommeren. Hege Anita bor på Hestvika, men har bodd i Dublin i ti år - og det var her sammen med pianist, arrangør og produsent Josh Johnston at ideen til et soloalbum utviklet seg.

– Hege Anita har en kraftig og klar stemme som mestrer en god blanding av blues, jazz og soul, og konserten varierer fra stemningsfull og skjør til mer rocka og svingende. Dette er musikk og låter med mye følelse i, vel gjennomført og en flott opplevelse for de som tok turen til Sandstad kirke, beskrev lokalavisa.

Nå er altså turen snart kommet til Talia cafe og bar i Verdal. Nærmere bestemt 25. november.