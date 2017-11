Setter opp krigsdrama i Leksvik

Kultur

1. september 2018 er det premiere på «Operasjon Oleander» på Ner-Killingberg i Leksvik. Det fikk lokalavisa Fosna-Folket vite på en lansering sist uke.

Hverdagsmennesker

«Operasjon Oleander» var en aksjon der tyskerne arresterte motstandsfolk på Fosen. Aksjonen startet 26. mai 1944 og 60 motstandsfolk som tyskerne mistenkte for å hjelpe flyktninger over til Sverige ble arrestert. To fosninger ble drept.

Leksvik Teatertrupp og Skaudal teaterlag bestemte seg tidligere i år for å sette opp et stykke med bakgrunn i historien, og Marte Hallem ble engasjert som manusforfatter. Hennes farfar var flyktninglos under krigen.

– Dette er stor trøndersk krigshistorie, med paralleller til i dag. Hverdagsmennesker er godt teater og denne historien er så omfattende at jeg må lage en trilogi av den, sa Marte Hallem til Fosna-Folket under presentasjonen.

Tre deler

De tre episodene får titlene «Flukten over fjellet» - med jødeforfølgelse og bygdefolks møte med mennesker på flukt som tema, «Muldvarpen» - om angivere, tillit og vennskap og «Vargtimen» - som handler om krigens brutale spill og langtidsvirkninger av den på hverdagsmennesker. De to første episodene spilles på Ner-Killingberg i 2018 og 2019, mens den siste i 2020 går på Museet Kystens Arv i Stadsbygd.

Arnstein Langåssve blir co-produsent for oppsetningen som de lager gjennom Scene Midt. Prosjektet har allerede fått en halv million i støtte fra Indre Fosen kommune.