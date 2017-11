Erstatter uteopera med julekonsert

Kultur

Opera i Bjørvika avd. nord arrangerer julekonserter i Ytterøy kirke onsdag 6. desember, i Mosvik kirke torsdag 7. desember og Malm kirke fredag 8. desember.

Konsertene er et arrangementssamarbeid mellom Stiftelsen Ytterøy Bygdetun og menighetsrådene tilknyttet de respektive kirkene. Julekonsertene skal fungere som en erstatning for sommerens arrangement i bygdetunet, som ikke lot seg arrangere, og som en påminning om at planen for Opera i Bjørvika den 30. juni i 2018 alt er lagt med et spennende program og fantastiske sangere, skriver arrangørene i en pressemelding.

- Det blir en førjulskonsert med sangere på et så høyt kunstnerisk nivå og med et program som vi sjelden opplever i distriktene. Ingen bør gå glipp av disse konsertene, melder Sigmund Laugsand i Stiftelsen Ytterøy Bygdetun.

Se åpningsnummeret fra operaen på Ytterøy i 2015

Stiftelsen Ytterøy Bygdetun har også fått en ny operasjef i ytterøyningen Stian Johannessen, mens Maija Skille fortsatt er med som operaens kunstneriske leder.

- Stian er vel mest kjent som salgs- og markedsmedarbeider ved Turnéteatret i Nord-Trøndelag. I operakretser også kjent som den lettere distré og uheldige krovert i fjorårets oppsetting av La Bohème i bygdetunet. Maija trenger vel neppe til noen presentasjon, skriver Laugsand.

Billettsalget for de tre konsertene har startet, men det blir også mulighet til å kjøpe billett ved inngangen i kirkene på konsertdagen.

- For den av dere som har tenkt dere til Ytterøy, anbefales avreise fra Levanger med ferja kl. 1645. Det serveres kaffe, annet drikke og noe å bite i i Kirkestua før konserten. Kanskje også med en liten musikalsk aperitiff. Buss er satt opp fra ferjeleiet og til ferjeleiet etter konserten, opplyser arrangørene.